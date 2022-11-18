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Дуда считает падение ракеты в Польше несчастным случаем

Фото: президент Польшу Анджей Дуда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Падение ракеты в польском городе Пшеводов 15 ноября было несчастным случаем. Ее невозможно было обезвредить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на wPolityce.

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что в настоящее время в медиапространстве появляется разная информация об инциденте, во многих случаях абсолютно ложная.

Напомним, 15 ноября в Польше упали две ракеты, в результате чего погибли два человека.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что удар, вероятно, был нанесен украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты от российских атак.

При этом президент Украины Владимир Зеленский не сомневается, что по Польше ударила не украинская, а российская ракета.

США и Польша склоняются к мнению, что в Польше упала ракета украинского ПВО. Официальные результаты будут по окончании расследования.

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ПольшаАнджей Дуда