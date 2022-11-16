Одним з топ-пріоритетів НАТО залишається передача Україні систем ППО, - Столтенберг

Надання Україні систем протиповітряної оборони залишається одним з головних пріоритетів для Північноатлантичного альянсу після інциденту у Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"НАТО та союзники НАТО надають підтримку Україні. Ми допомагаємо Україні реалізувати право на самооборону, закріплене у Статуті ООН. Звичайно, Україна має право захищатися проти незаконної агресивної війни Росії проти України. І наш головний пріоритет зараз, один із топ-пріоритетів - надати Україні більше систем протиповітряної оборони", - заявив Столтенберг.

Він також додав, що ракета, яка вчора, 15 листопада, впала на території Польщі, ймовірно, була випущена українськими силами ППО під час атак росіян.

"Але дозвольте мені прояснити: це не вина України - незаконна війна проти України. Союзники ясно дали зрозуміти, що продовжуватимуть підтримувати Україну в її праві на самооборону", - наголосив генсек НАТО.