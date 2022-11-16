Одним з топ-пріоритетів НАТО залишається передача Україні систем ППО, - Столтенберг
Надання Україні систем протиповітряної оборони залишається одним з головних пріоритетів для Північноатлантичного альянсу після інциденту у Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
"НАТО та союзники НАТО надають підтримку Україні. Ми допомагаємо Україні реалізувати право на самооборону, закріплене у Статуті ООН. Звичайно, Україна має право захищатися проти незаконної агресивної війни Росії проти України. І наш головний пріоритет зараз, один із топ-пріоритетів - надати Україні більше систем протиповітряної оборони", - заявив Столтенберг.
Він також додав, що ракета, яка вчора, 15 листопада, впала на території Польщі, ймовірно, була випущена українськими силами ППО під час атак росіян.
"Але дозвольте мені прояснити: це не вина України - незаконна війна проти України. Союзники ясно дали зрозуміти, що продовжуватимуть підтримувати Україну в її праві на самооборону", - наголосив генсек НАТО.
Нагадаємо, 15 листопада польські ЗМІ повідомляли, що на територію села Пшеводув впала російська ракета.
Сьогодні, 16 листопада, президент Польщі Анджей Дуда припустив, що це була ракета, яку використовували ЗСУ для протиповітряної оборони.
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