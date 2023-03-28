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ДТП за участю автобуса в Саудівській Аравії: 20 людей загинуло, багато поранених

Фото: ДТП за участю автобуса сталося у Саудівській Аравії (twitter.com/VoicefromAsir)
Автор: Константин Широкун

На південному заході Саудівської Аравії, в провінції Асир, сталася ДТП за участю автобуса. Внаслідок аварії 20 людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al-Ihbaria.

Повідомляється, що ще близько 30 пасажирів постраждали внаслідок ДТП. Постраждалих доправили до центральної лікарні Асіра. Більшість отриманих травм – опікові.

Автобус прямував з провінції Хаміс Мушейт до Мекки. Попередньо причиною катастрофи називають несправність гальмівної системи. Втративши керування, автобус зіткнувся з легковим автомобілем, а потім перекинувся на бік і спалахнув.

Раніше повідомлялося, що у столиці Вірменії вранці 7 березня сталася масштабна аварія. У ДТП потрапив автобус, поранення отримали 13 людей.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі зіткнулися два мікроавтобуси, в яких перебували українці. Внаслідок аварії п'ятьох пасажирів госпіталізували.

Також раніше ми повідомляли, що у Жашкові Черкаської області рейсовий автобус із пасажирами з'їхав у кювет.

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