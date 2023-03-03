Водій не впорався із керуванням. У Жашкові рейсовий автобус потрапив у ДТП

Фото: у Жашкові рейсовий автобус потрапив у ДТП (ch.npu.gov.ua)

У Жашкові Черкаської області сьогодні, 3 березня, сталася ДТП - рейсовий автобус Yutong з'їхав у кювет. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу головного управління Нацполіції у Черкаській області.