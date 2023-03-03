Водій не впорався із керуванням. У Жашкові рейсовий автобус потрапив у ДТП
У Жашкові Черкаської області сьогодні, 3 березня, сталася ДТП - рейсовий автобус Yutong з'їхав у кювет. На щастя, ніхто не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу головного управління Нацполіції у Черкаській області.
За інформацією правоохоронців, 67-річний чоловік не впорався з керуванням. При цьому він був у тверезому стані.
Фото: ДТП у Жашкові (ch.npu.gov.ua)
"На місці події працювали інспектори групи реагування патрульної поліції Уманського районного управління поліції. За порушення правил дорожнього руху поліцейські склали протокол", - зазначають у Нацполіції.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Польщі зіткнулися два мікроавтобуси, в яких перебували українці. Внаслідок аварії п'ятьох пасажирів госпіталізували.
Також ми писали, що у Мукачівському районі сталася масштабна ДТП. Мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою.
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