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У столиці Вірменії автобус з працівниками уряду потрапив у ДТП: 13 осіб постраждали

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Єреван, Вівторок 07 березня 2023 10:22
У столиці Вірменії автобус з працівниками уряду потрапив у ДТП: 13 осіб постраждали Фото: в Єревані сталася ДТП з автобусом уряду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У столиці Вірменії зранку 7 березня сталася масштабна аварія. У ДТП потрапив автобус з працівниками уряду Вірменії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Shamshyan.

Аварія сталася на ділянці Монте Мелконян-Ісаков близько 8:50 (за місцевим часом). Автомобіль BMW зіштовхнувся з автобусом Hyundai.

За даними місцевого видання, автобус перебуває на балансі апарату уряду Вірменії. За попередньою інформацією, всі пасажири - працівники апарату уряду.

Внаслідок ДТП поранення отримали 13 осіб. Постраждалих шпиталізували у різні лікарні Єревану.

За фактом аварії правоохоронці Вірменії розпочали розслідування.

У столиці Вірменії автобус з працівниками уряду потрапив у ДТП: 13 осіб постраждали

Фото: в Єревані сталася ДТП з автобусом уряду (shamshyan.com)

Нагадаємо, нещодавно у Польщі зіткнулися два мікроавтобуси, в яких перебували українці. Внаслідок аварії п'ятьох пасажирів госпіталізували.

Також раніше ми повідомляли, що у Жашкові Черкаської області рейсовий автобус з пасажирами з'їхав в кювет.

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