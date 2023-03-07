У столиці Вірменії автобус з працівниками уряду потрапив у ДТП: 13 осіб постраждали

У столиці Вірменії зранку 7 березня сталася масштабна аварія. У ДТП потрапив автобус з працівниками уряду Вірменії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Shamshyan.

Фото: в Єревані сталася ДТП з автобусом уряду (shamshyan.com)

За даними місцевого видання, автобус перебуває на балансі апарату уряду Вірменії. За попередньою інформацією, всі пасажири - працівники апарату уряду.

Аварія сталася на ділянці Монте Мелконян-Ісаков близько 8:50 (за місцевим часом). Автомобіль BMW зіштовхнувся з автобусом Hyundai.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі зіткнулися два мікроавтобуси, в яких перебували українці. Внаслідок аварії п'ятьох пасажирів госпіталізували.

Також раніше ми повідомляли, що у Жашкові Черкаської області рейсовий автобус з пасажирами з'їхав в кювет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.