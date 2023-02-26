У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями: п'ятеро госпіталізовані
У Польщі зіткнулися два мікроавтобуси, у яких перебували українці. Внаслідок аварії п'ятьох пасажирів госпіталізували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на станцію швидкої допомоги в Пшемишлі та RMF24.
Повідомляється, що ДТП сталося сьогодні близько 4:00 на трасі A4 у районі села Заблотце Ярославського повіту неподалік від прикордонного пункту пропуску Корчова.
За попередніми даними, водій Renault Master врізався ззаду у Mercedes Sprinter, який їхав попереду, внаслідок чого Mercedes вдарився об обмежувальні бар’єри і перекинувся набік.
Усі 12 пасажирів обох мікроавтобусів є громадянами України. П'ятьох пасажирок з обох транспортних засобів госпіталізували. Серед них є дитина.
У поліції зазначають, що обидва водії були тверезими, причини аварії з’ясовуються.
Як повідомлялося раніше, мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою біля Мукачево. Внаслідок ДТП загинули четверо людей, серед них дитина.
Окрім того, поблизу Тернополя перевернувся автобус з пасажирами, в результаті чого загинули троє осіб, ще троє отримали поранення.
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