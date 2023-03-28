RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ДТП с участием автобуса в Саудовской Аравии: 20 человек погибли, много раненых

Фото: ДТП с участием автобусапроизошло в Саудовской Аравии (twitter.com/VoicefromAsir)
Автор: Константин Широкун

На юго-западе Саудовской Аравии, в провинции Ассир, произошло ДТП с участием автобуса. В результате аварии 20 человек погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al-Ihbaria.

Сообщается, что еще около 30 пассажиров пострадали в результате ДТП. Пострадавших доставили в центральную больницу Асира. Большинство полученных травм — ожоговые.

Автобус следовал из провинции Хамис Мушейт в Мекку. Предварительно причиной катастрофы называют неисправность тормозной системы. Потеряв управление, автобус столкнулся с легковым автомобилем, а затем опрокинулся на бок и загорелся.

Ранее сообщалось, что в столице Армении утром 7 марта произошла масштабная авария. В ДТП попал автобус, ранения получили 13 человек.

Напомним, недавно в Польше столкнулись два микроавтобуса , в которых находились украинцы. В результате аварии пятерых пассажиров госпитализировали.

Также ранее мы сообщали, что в Жашкове Черкасской области рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Саудовская АравияДТП