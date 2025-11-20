В ДТЭК объяснили большое количество отключений света 20 ноября

Причиной большого количества отключений 20 ноября по всей Украине стали теракты России против энергетики. Враг бьет не только по генерации, но и по системам передачи энергии, из-за чего произведенное электричество невозможно передать потребителю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

В частности, в компании отметили, что во время российского массированного ракетно-дронового теракта 19 ноября под ударом был ряд украинских регионов. Повреждены не только объекты генерации, но и объекты передачи электроэнергии - трансформаторы, подстанции и тому подобное.

Из-за российских терактов еще с начала ноября все подконтрольные Украине АЭС снизили генерацию. А после 19 ноября они потеряли часть внешнего подключения. В то же время из-за похолодания возросло потребление электроэнергии, что создало дополнительное давление на энергосеть.

Энергетики, отметили в ДТЭК, работают без перерыва, пытаясь восстановить повреждения, но каждая атака РФ добавляет проблем. Именно поэтому такое большое количество отключений 20 ноября.