В ДТЭК объяснили большое количество отключений света 20 ноября

Украина, Четверг 20 ноября 2025 17:14
В ДТЭК объяснили большое количество отключений света 20 ноября Иллюстративное фото: из-за ударов РФ по системам передачи возникла проблемная ситуация (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Причиной большого количества отключений 20 ноября по всей Украине стали теракты России против энергетики. Враг бьет не только по генерации, но и по системам передачи энергии, из-за чего произведенное электричество невозможно передать потребителю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

В частности, в компании отметили, что во время российского массированного ракетно-дронового теракта 19 ноября под ударом был ряд украинских регионов. Повреждены не только объекты генерации, но и объекты передачи электроэнергии - трансформаторы, подстанции и тому подобное.

Из-за российских терактов еще с начала ноября все подконтрольные Украине АЭС снизили генерацию. А после 19 ноября они потеряли часть внешнего подключения. В то же время из-за похолодания возросло потребление электроэнергии, что создало дополнительное давление на энергосеть.

Энергетики, отметили в ДТЭК, работают без перерыва, пытаясь восстановить повреждения, но каждая атака РФ добавляет проблем. Именно поэтому такое большое количество отключений 20 ноября.

Отметим, что 20 ноября 2025 года НЭК "Укрэнерго" сообщила о введении экстренных и аварийных отключений электроэнергии в ряде регионов Украины из-за угрозы перегрузки энергосистемы и последствий массированных атак российских войск на критическую инфраструктуру.

Всего по состоянию на утро 20 ноября российские обстрелы повредили энергетическую инфраструктуру в четырех областях Украины. Из-за атак РФ и повреждений во всех регионах были введены графики почасовых отключений для бытовых потребителей с 00:00 до 23:59 - объемом от 2,5 до 4 очередей одновременно.

Также в МАГАТЭ официально подтвердили, что после очередного теракта РФ против украинской энергетики, произошедшего 19 ноября, три украинские атомные электростанции были вынуждены снизить выработку электроэнергии.

