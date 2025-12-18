ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

В ДТЭК показали последствия удара по энергетике в Арцизе Одесской области

Четверг 18 декабря 2025 10:15
В ДТЭК показали последствия удара по энергетике в Арцизе Одесской области Фото: в ДТЭК показали последствия удара по энергетике в Арцизе Одесской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Энергетики на видео показали последствия российского удара по критической инфраструктуре в городе Арциз Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

"Арциз, вся Украина сейчас с вами. Знаем, как непросто в эти дни без света. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в ваши дома", - отметили в ДТЭК.

На видео можно увидеть разрушенные и сгоревшие объекты энергетики, восстановление которых уже началось, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома жителей Арциза.

Ранее жители Арциза получили сообщение от компании ДТЭК о состоянии восстановления электроснабжения и сроков ремонтных работ. В частности, указано, что некоторые абоненты получат энергоснабжение 26 декабря.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на субботу, 13 декабря, Одесса и Одесская область пережила одну из самых масштабных атак с начала войны. Враг прицельно бил ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре, пытаясь погрузить область в темноту и холод.

После атаки мэр Арциза Сергей Парпуланский предупреждал, что электроэнергии в городе может не быть в течение недели. И пообещал развернуть пункты обогрева и подзарядки гаджетов.

Впоследствии стало известно, что в городе Арциз света может не быть до 26 декабря. В Одесской области продолжается блэкаут после российских ударов по энергетической инфраструктуре региона.

Тем временем в Одесской области продолжаются работы по восстановлению подачи электроэнергии, воды и отопления. При этом глава ГОА Сергей Лысак уточнил, что делать прогнозы пока еще рано.

Как работают магазины, общественный транспорт и банки в Одессе и области после ударов по энергетической инфраструктуре - подробнее в материале РБК-Украина.

Одесса Энергетики ДТЭК
