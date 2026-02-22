ДШВ проводять контрнаступ на півдні України: зривають просування РФ

Завдання операції

За інформацією військових, серед ключових завдань - розгром угруповання противника та його витіснення за межі адміністративного кордону Дніпропетровської області.

Попри активні штурмові дії російських військ, підрозділи ДШВ продовжують відбивати атаки та одночасно проводити наступальні дії.

Ситуація на напрямку

У ДШВ зазначають, що ситуація залишається дуже динамічною. Противник намагається втримати захоплені позиції та використовує значні людські й технічні ресурси.



Водночас українські військові продовжують виконувати поставлені завдання і поступово звільняють території.

Результати операції

З початку операції угруповання ДШВ разом із суміжними підрозділами відновило контроль над територією понад 300 квадратних кілометрів. Також було зачищено від ворожих диверсійно-розвідувальних груп вісім населених пунктів.

Військові наголошують, що активна фаза операції триває, тому говорити про її остаточні результати наразі передчасно.