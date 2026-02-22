ДШВ проводять контрнаступ на півдні України: зривають просування РФ

Угруповання Десантно-штурмових військ ЗСУ проводить активну операцію на Олександрівському напрямку. Основна мета - зірвати плани РФ щодо просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська.
За інформацією військових, серед ключових завдань - розгром угруповання противника та його витіснення за межі адміністративного кордону Дніпропетровської області.
Попри активні штурмові дії російських військ, підрозділи ДШВ продовжують відбивати атаки та одночасно проводити наступальні дії.
У ДШВ зазначають, що ситуація залишається дуже динамічною. Противник намагається втримати захоплені позиції та використовує значні людські й технічні ресурси.
Водночас українські військові продовжують виконувати поставлені завдання і поступово звільняють території.
З початку операції угруповання ДШВ разом із суміжними підрозділами відновило контроль над територією понад 300 квадратних кілометрів. Також було зачищено від ворожих диверсійно-розвідувальних груп вісім населених пунктів.
Військові наголошують, що активна фаза операції триває, тому говорити про її остаточні результати наразі передчасно.
Нагадаємо, 20 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські захисники звільнили від російських окупантів близько 300 квадратних кілометрів території на південній ділянці фронту.
Водночас, речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі РБК-Україна підтвердив, що внаслідок контратакувальних і штурмових дій на Гуляйпільському та прилеглих напрямках у Запорізькій області українським силам вдалося відновити контроль над територією площею понад 300 квадратних кілометрів.
Водночас ще 13 лютого стало відомо, що українські військові здійснюють локальні контратаки на стику Дніпропетровської та Запорізької областей. Аналітики ISW припускали, що ЗСУ могли скористатися проблемами зі зв’язком у російських військ, зокрема через блокування терміналів Starlink і Telegram.
Крім того, 16 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав українських військових, які ведуть бої на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя, де нині тривають активні бойові дії.