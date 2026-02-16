ЗСУ контратакують на півдні: Сирський нагадав командирам головний пріоритет

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав українських захисників, які беруть участь у боях на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя, і нагадав про головний пріоритет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сирського у Facebook .

Головком наголосив, що обстановка на південно-східних напрямках залишається складною.

"Противник не полишає намірів прорвати наші бойові порядки, проводить постійні атаки, в тому числі із застосуванням ОВТ, однак без суттєвого успіху. Воїни Сил оборони утримують визначені рубежі і позиції, зривають наміри ворога та завдають йому значних втрат у живій силі й техніці", - йдеться у його заяві.

Сирський підкреслив, що підрозділи ЗСУ проводять результативні контратакувальні, штурмові дії, застосовуючи безпілотні системи, артилерію та засоби радіоелектронної боротьби.

"Наголосив на першочерговому пріоритеті: звільняти території - вкрай важливо, однак, маємо насамперед берегти життя наших воїнів, зберігати боєздатність частин і підрозділів", - зазначив генерал.

Він також нагадав командирам, що під час розстановки й призначення військових на посади слід обов’язково враховувати їхній професійний досвід, кваліфікацію та спеціальні навички, здобуті у цивільному житті.