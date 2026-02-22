ДШВ проводят контрнаступление на юге Украины: срывают продвижение РФ

Группировка Десантно-штурмовых войск ВСУ проводит активную операцию на Александровском направлении. Основная цель - сорвать планы РФ по продвижению в Днепропетровской и Запорожской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска.
Читайте также: "Фламинго" ударили по заводу межконтинентальных баллистических ракет РФ
По информации военных, среди ключевых задач - разгром группировки противника и его вытеснение за пределы административной границы Днепропетровской области.
Несмотря на активные штурмовые действия российских войск, подразделения ДШВ продолжают отражать атаки и одновременно проводить наступательные действия.
В ДШВ отмечают, что ситуация остается очень динамичной. Противник пытается удержать захваченные позиции и использует значительные человеческие и технические ресурсы.
В то же время украинские военные продолжают выполнять поставленные задачи и постепенно освобождают территории.
С начала операции группировка ДШВ вместе со смежными подразделениями восстановила контроль над территорией более 300 квадратных километров. Также было зачищено от вражеских диверсионно-разведывательных групп восемь населенных пунктов.
Военные подчеркивают, что активная фаза операции продолжается, поэтому говорить о ее окончательных результатах пока преждевременно.
Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники освободили от российских оккупантов около 300 квадратных километров территории на южном участке фронта.
В то же время, представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии РБК-Украина подтвердил, что в результате контратакующих и штурмовых действий на Гуляйпольском и прилегающих направлениях в Запорожской области украинским силам удалось восстановить контроль над территорией площадью более 300 квадратных километров.
В то же время еще 13 февраля стало известно, что украинские военные осуществляют локальные контратаки на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Аналитики ISW предполагали, что ВСУ могли воспользоваться проблемами со связью у российских войск, в частности из-за блокировки терминалов Starlink и Telegram.
Кроме того, 16 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил украинских военных, которые ведут бои на Александровском направлении и в районе Гуляйполя, где сейчас идут активные боевые действия.