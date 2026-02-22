ДШВ проводят контрнаступление на юге Украины: срывают продвижение РФ

Контрнаступление на юге

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники освободили от российских оккупантов около 300 квадратных километров территории на южном участке фронта.

В то же время, представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии РБК-Украина подтвердил, что в результате контратакующих и штурмовых действий на Гуляйпольском и прилегающих направлениях в Запорожской области украинским силам удалось восстановить контроль над территорией площадью более 300 квадратных километров.

В то же время еще 13 февраля стало известно, что украинские военные осуществляют локальные контратаки на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Аналитики ISW предполагали, что ВСУ могли воспользоваться проблемами со связью у российских войск, в частности из-за блокировки терминалов Starlink и Telegram.

Кроме того, 16 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил украинских военных, которые ведут бои на Александровском направлении и в районе Гуляйполя, где сейчас идут активные боевые действия.