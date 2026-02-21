Україна звільнила території на півдні: військові розкрили подробиці
На Гуляйпільському та сусідніх з ним напрямках у Запорізькій області внаслідок контратакувальних та штурмових дій дійсно відновлено контроль над територією в понад 300 кв. км.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина.
Читайте також: "Фламінго" ударили по заводу міжконтинентальних балістичних ракет РФ
"Наші підрозділи здійснюють контратакувальні і штурмові дії, скоротивши частину так званої "сірої зони", та стримують спроби ворога проводити атаки наших позицій", - зазначив Волошин.
За його словами, з початку операції, яка стартувала наприкінці січня 2026 року, вдалося відновити контроль над територією в 300 квадратних кілометрів. В тому числі відновили контроль над "низкою населених пунктів на адміністративній межі Запорізької і Дніпропетровської областей".
"Поки триває активна фаза операції, говорити про остаточні її результати дещо передчасно", - додав Волошин.
При цьому, за даними Волошина, щодня на Гуляйпільському в Олександрівському напрямках відбувається загалом до 50 бойових зіткнень.
Нагадаємо, 20 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що українським захисникам вдалося звільнити від російських окупантів територію площею 300 квадратних кілометрів. Це сталося на південній ділянці фронту.
При цьому ще 13 лютого стало достеменно відомо, що українські військові проводять локальні контратаки на стику Дніпропетровської та Запорізької областей. Аналітики ISW припустили, що українські сили скористалися проблемами зі зв’язком у росіян - блокуванням терміналів Starlink та Telegram.
16 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав українських захисників, які беруть участь у боях на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя. Саме там зараз ведуть бої українські військові.