Друзі, нейтральні країни та вороги: Іран створить систему пропуску танкерів у Ормузькій протоці, - AJ

Іран запроваджує радикальну зміну правил судноплавства в одній із найважливіших водних артерій світу - Ормузькій протоці. Тегеран планує розділити всі іноземні держави на три категорії, щоб регулювати прохід їхніх кораблів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera .

Всі держави розділять на ворожі, нейтральні та дружні. Це прямо вплине на можливість їхніх танкерів та вантажних суден перетинати затоку.

Для кожної категорії діятимуть свої правила:

ворожі країни отримають повну заборону на рух через протоку;

нейтральні країни зможуть проходити лише після сплати спеціального збору;

дружні країни збережуть право на вільний транзит.

Ключовим фактором у цьому списку стане позиція США. Тегеран розглядає Вашингтон та більшість західних столиць як ворожі сторони. Це ставить під загрозу левову частку світової морської торгівлі, зазначає агенція.

Al Jazeera зазначає, що з початку бойових дій світовий ринок недорахувався 400 мільйонів барелів нафти через блокаду протоки. До початку активної фази війни через Ормузьку протоку проходило майже 20% всієї сирої нафти світу. Такий самий відсоток припадав на скраплений природний газ (СПГ). Сьогодні ці цифри обвалилися. Показник трафіку впав до 5% від нормального рівня.

Регіон Перської затоки залишається енергетичним серцем планети. Тут зосереджено 33% світових запасів нафти та 21% природного газу. Будь-які маніпуляції зі статусом протоки - це прямий удар по світовій економіці, йдеться у повідомленні.