Трамп залишився "без карт": чому Пентагону немає що бомбити в Ірані, - Politico

Президент США Дональд Трамп наказав бомбити Іран ще три тижні, але у військових вже закінчилися стратегічні об'єкти для атак. Зараз у лідера США критична ситуація: треба обирати між ганебною втечею або наземною операцією.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на аналітичну статтю видання Politico .

Попри обіцянки Трампа "вдарити ще більше" по Ірану військові аналітики б'ють на сполох. Більшість ключових цілей уже вражена, пише видання. Залишки балістичних ракет Ірану надійно сховано і вони знаходяться в укріплених підземних бункерах.

Пробити ці військові бункери лише з повітря практично неможливо. Без наземного вторгнення ці об'єкти залишаться недоторканими.

"Ми можемо просто продовжувати працювати над списком цілей, значення яких дедалі менше, і продовжувати дратувати Іран їх до такої міри, що Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) матиме міцний контроль над урядом і вважатиме себе виправданим у веденні священної війни проти США нескінченно", - заявив Politico один із представників оборонного відомства.

Економічна пастка Тегерана

Опитані видання експерти кажуть, що Іран веде війну не тактикою, а економічним тиском. Тегеран міцно тримає Ормузьку протоку, що дозволяє режиму керувати світовими нафтовими ринками.

При цьому цей тиск перш за все впливає на самого Трампа, адже його виборці розлючені через вартість бензину. Іранська стратегія "перечекати" американців починає давати плоди, зазначається у матеріалі.

Експерти називають три головні проблеми США:

важливі військові об'єкти закінчилися;

Ормузька протока залишається заблокованою;

Трамп під тиском, адже обирає між ганьбою та висадкою десанту.

На що може рішитись Трамп в Ірані

Попри пастку у Трампа ще є варіанти, адже він може перейти до ударів по цивільній інфраструктурі.

"За жодних обставин Трамп не може просто піти. Він буде принижений, якщо піде; а ми опинимося в скрутному становищі, якщо він залишиться", - пояснює журналістам джерело в Пентагоні.

Сам Трамп вже натякнув на розширення списку цілей. Якщо переговори не прискоряться, під ударом опиняться електростанції та водоочисні споруди.

Водночас нафтові об'єкти Ірану авіація США поки не чіпає. Трамп вважає, що вони знадобляться для відбудови країни в майбутньому. Проте розглядається варіант захоплення острова Харг, а це головний вузол експорту нафти Ірану. Такий крок вимагатиме участі десятків тисяч американських солдатів.

Демократи в Конгресі вже висловили стурбованість. Вони вимагають від Трампа чіткої стратегії виходу з конфлікту.