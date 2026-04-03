РФ саботує резолюцію ООН щодо відкриття Ормузької протоки: що вигадав Лавров

Росія виступила проти резолюції Ради Безпеки ООН, яка передбачає силове відкриття Ормузької протоки. Москва вважає, що такий крок "легітимізує агресію проти Ірану" та зірве переговори.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Позиція Москви та загроза вето

За даними видання, під час пресконференції з очільником МЗС Єгипту Бадром Абделатті Лавров розкритикував ініціативу Бахрейну, яку підтримали інші країни Перської затоки та Йорданія.

Резолюція пропонує "оборонні заходи" для відновлення судноплавства у стратегічно важливому водному шляху.

Росія, як постійний член Радбезу ООН, натякнула на готовність застосувати право вето. За словами Лаврова, документ лише посилить напруженість у регіоні.

"Ця резолюція або була запланована, або буде використана - хоча, безумовно, вона задумувалася з найкращими намірами - щоб зірвати нові та все ще дуже крихкі можливості для переговорів. Або ж вона буде використана для ретроактивної легітимізації агресії проти Ірану", - заявив очільник російського МЗС.

Він також додав, що документ, у якому Іран не згадується як "жертва агресії", викличе ворожість у Тегерана та підірве перспективи припинення конфлікту.

Блокада протоки

Наразі Іран фактично контролює Ормузьку протоку, через яку проходить близько п'ятої частини світових поставок нафти та зрідженого газу. Тегеран заблокував шлях у відповідь на військову операцію США та Ізраїлю, що триває вже другий місяць.

Ініціатива арабських країн мала б надати дипломатичну підтримку державам Перської затоки, якби вони вирішили приєднатися до військових операцій або створити морські сили для звільнення коридору.

США вже висунули ультиматум Ірану - відкрити протоку або зіткнутися з новими ударами. Натомість Тегеран намагається впровадити систему зборів за прохід суден.