ua en ru
Сб, 04 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Друзья, нейтральные страны и враги: Иран создаст систему пропуска танкеров в Ормузском проливе, - AJ

01:33 04.04.2026 Сб
2 мин
Тегеран подготовил новую классификацию стран для прохода нефтяных кораблей через Ормузский пролив.
aimg Филипп Бойко
Фото: военно-морские силы Ирана (Getty Images)

Иран вводит радикальное изменение правил судоходства в одной из важнейших водных артерий мира - Ормузском проливе. Тегеран планирует разделить все иностранные государства на три категории, чтобы регулировать проход их кораблей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Читайте также: Переговоры о прекращении огня между США и Ираном зашли в тупик, - WSJ

Все государства разделят на враждебные, нейтральные и дружественные. Это прямо повлияет на возможность их танкеров и грузовых судов пересекать залив.

Для каждой категории будут действовать свои правила:

  • враждебные страны получат полный запрет на движение через пролив;
  • нейтральные страны смогут проходить только после уплаты специального сбора;
  • дружественные страны сохранят право на свободный транзит.

Ключевым фактором в этом списке станет позиция США. Тегеран рассматривает Вашингтон и большинство западных столиц как враждебные стороны. Это ставит под угрозу львиную долю мировой морской торговли, отмечает агентство.

Al Jazeera отмечает, что с начала боевых действий мировой рынок недосчитался 400 миллионов баррелей нефти из-за блокады пролива. До начала активной фазы войны через Ормузский пролив проходило почти 20% всей сырой нефти мира. Такой же процент приходился на сжиженный природный газ (СПГ). Сегодня эти цифры обвалились. Показатель трафика упал до 5% от нормального уровня.

Регион Персидского залива остается энергетическим сердцем планеты. Здесь сосредоточено 33% мировых запасов нефти и 21% природного газа. Любые манипуляции со статусом пролива - это прямой удар по мировой экономике, говорится в сообщении.

Последние события вокруг Ирана

Против разблокирования Ормузского пролива активно выступает РФ. Кремль отказался принять резолюцию Совета Безопасности ООН, которая предусматривает силовое открытие Ормузского пролива. Москву не устроило, что в резолюции Иран не упоминается как "жертва агрессии".

Между тем американские партнеры опасаются, что Трамп завершит свою операцию в Иране и не будет заниматься открытием водного пути. В Европе обсуждают экономические меры, включая санкции, чтобы Иран не мог получать прибыль от закрытия пролива.

А еще стало известно, что Вашингтону больше нечем давить на Тегеран. Пентагон разбомбил все важные цели в Иране, но Ормузский пролив до сих пор перекрыт. У Трампа осталось всего два варианта: бежать или начинать наземную операцию.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАФТА Иран Ормузский пролив
Новости
Аналитика
