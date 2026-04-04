Друзья, нейтральные страны и враги: Иран создаст систему пропуска танкеров в Ормузском проливе, - AJ
Иран вводит радикальное изменение правил судоходства в одной из важнейших водных артерий мира - Ормузском проливе. Тегеран планирует разделить все иностранные государства на три категории, чтобы регулировать проход их кораблей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.
Все государства разделят на враждебные, нейтральные и дружественные. Это прямо повлияет на возможность их танкеров и грузовых судов пересекать залив.
Для каждой категории будут действовать свои правила:
- враждебные страны получат полный запрет на движение через пролив;
- нейтральные страны смогут проходить только после уплаты специального сбора;
- дружественные страны сохранят право на свободный транзит.
Ключевым фактором в этом списке станет позиция США. Тегеран рассматривает Вашингтон и большинство западных столиц как враждебные стороны. Это ставит под угрозу львиную долю мировой морской торговли, отмечает агентство.
Al Jazeera отмечает, что с начала боевых действий мировой рынок недосчитался 400 миллионов баррелей нефти из-за блокады пролива. До начала активной фазы войны через Ормузский пролив проходило почти 20% всей сырой нефти мира. Такой же процент приходился на сжиженный природный газ (СПГ). Сегодня эти цифры обвалились. Показатель трафика упал до 5% от нормального уровня.
Регион Персидского залива остается энергетическим сердцем планеты. Здесь сосредоточено 33% мировых запасов нефти и 21% природного газа. Любые манипуляции со статусом пролива - это прямой удар по мировой экономике, говорится в сообщении.
Последние события вокруг Ирана
Против разблокирования Ормузского пролива активно выступает РФ. Кремль отказался принять резолюцию Совета Безопасности ООН, которая предусматривает силовое открытие Ормузского пролива. Москву не устроило, что в резолюции Иран не упоминается как "жертва агрессии".
Между тем американские партнеры опасаются, что Трамп завершит свою операцию в Иране и не будет заниматься открытием водного пути. В Европе обсуждают экономические меры, включая санкции, чтобы Иран не мог получать прибыль от закрытия пролива.
А еще стало известно, что Вашингтону больше нечем давить на Тегеран. Пентагон разбомбил все важные цели в Иране, но Ормузский пролив до сих пор перекрыт. У Трампа осталось всего два варианта: бежать или начинать наземную операцию.