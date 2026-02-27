"Дружнє" захоплення: Трамп зробив неочікувану заяву щодо Куби

"Кубинський уряд веде з нами переговори, і, як ви знаєте, вони перебувають у скрутному становищі. У них нема грошей, у них сьогодні нема нічого. Але вони ведуть з нами переговори, і, можливо, ми здійснимо дружнє захоплення Куби", - сказав американський президент.

Водночас Трамп не розкрив жодних деталей щодо "дружнього" захоплення острова, однак зауважив, що таким чином США "допоможуть людям, які покинули Кубу".

"Після багатьох, багатьох років ми мали багато років справ з Кубою. Я чув про Кубу з самого дитинства. Ми цілком можемо зробити щось добре. Я думаю, що це буде щось дуже позитивне для людей, які були вигнані, або ще гірше, з Куби і які живуть тут", - зазначив він.

Відносини США та Куби

Нагадаємо, на початку 2026 року відносини між США та Кубою загострилися. Дональд Трамп на тлі нової кризи затвердив меморандум про посилення санкцій проти острова.

Зокрема, Кубу знову включили до списку держав-спонсорів тероризму та відновили жорсткі обмеження на фінансові операції з кубинськими компаніями. У Гавані після погроз Вашингтона заявили, що не ведуть жодних переговорів з урядом США.