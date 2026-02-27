RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Дружеский" захват: Трамп сделал неожиданное заявление по Кубе

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент США Дональд Трамп допустил возможность "дружественного" захвата Кубы, у которой, по его словам, "сегодня нет ничего".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа журналистам.

Читайте также: Кризис между США и Кубой обостряется: Госдеп обвинил Гавану в запугивании

"Кубинское правительство ведет с нами переговоры, и, как вы знаете, они находятся в затруднительном положении. У них нет денег, у них сегодня нет ничего. Но они ведут с нами переговоры, и, возможно, мы осуществим дружественный захват Кубы", - сказал американский президент.

В то же время Трамп не раскрыл никаких деталей относительно "дружественного" захвата острова, однако отметил, что таким образом США "помогут людям, которые покинули Кубу".

"После многих, многих лет мы имели много лет дел с Кубой. Я слышал о Кубе с самого детства. Мы вполне можем сделать что-то хорошее. Я думаю, что это будет что-то очень позитивное для людей, которые были изгнаны, или еще хуже, с Кубы и которые живут здесь", - отметил он.

Отношения США и Кубы

Напомним, в начале 2026 года отношения между США и Кубой обострились. Дональд Трамп на фоне нового кризиса утвердил меморандум об усилении санкций против острова.

В частности, Кубу снова включили в список государств-спонсоров терроризма и восстановили жесткие ограничения на финансовые операции с кубинскими компаниями. В Гаване после угроз Вашингтона заявили, что не ведут никаких переговоров с правительством США.

Отметим, президент Кубы Мигель Диас-Канель жестко отреагировал на призывы Трампа к заключению соглашения с Вашингтоном. Он подчеркнул, что внешнее давление является неприемлемым для его страны.

Кроме того, 30 января Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы национальной безопасности, которая исходит от Кубы. В Гаване ответили, что единственной реальной угрозой миру, безопасности и стабильности в регионе остается политика США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКубаДональд Трамп