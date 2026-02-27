"Дружеский" захват: Трамп сделал неожиданное заявление по Кубе

Президент США Дональд Трамп допустил возможность "дружественного" захвата Кубы, у которой, по его словам, "сегодня нет ничего".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа журналистам.
Читайте также: Кризис между США и Кубой обостряется: Госдеп обвинил Гавану в запугивании
"Кубинское правительство ведет с нами переговоры, и, как вы знаете, они находятся в затруднительном положении. У них нет денег, у них сегодня нет ничего. Но они ведут с нами переговоры, и, возможно, мы осуществим дружественный захват Кубы", - сказал американский президент.
В то же время Трамп не раскрыл никаких деталей относительно "дружественного" захвата острова, однако отметил, что таким образом США "помогут людям, которые покинули Кубу".
"После многих, многих лет мы имели много лет дел с Кубой. Я слышал о Кубе с самого детства. Мы вполне можем сделать что-то хорошее. Я думаю, что это будет что-то очень позитивное для людей, которые были изгнаны, или еще хуже, с Кубы и которые живут здесь", - отметил он.
Напомним, в начале 2026 года отношения между США и Кубой обострились. Дональд Трамп на фоне нового кризиса утвердил меморандум об усилении санкций против острова.
В частности, Кубу снова включили в список государств-спонсоров терроризма и восстановили жесткие ограничения на финансовые операции с кубинскими компаниями. В Гаване после угроз Вашингтона заявили, что не ведут никаких переговоров с правительством США.
Отметим, президент Кубы Мигель Диас-Канель жестко отреагировал на призывы Трампа к заключению соглашения с Вашингтоном. Он подчеркнул, что внешнее давление является неприемлемым для его страны.
Кроме того, 30 января Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы национальной безопасности, которая исходит от Кубы. В Гаване ответили, что единственной реальной угрозой миру, безопасности и стабильности в регионе остается политика США.