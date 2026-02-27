"Дружеский" захват: Трамп сделал неожиданное заявление по Кубе

"Кубинское правительство ведет с нами переговоры, и, как вы знаете, они находятся в затруднительном положении. У них нет денег, у них сегодня нет ничего. Но они ведут с нами переговоры, и, возможно, мы осуществим дружественный захват Кубы", - сказал американский президент.

В то же время Трамп не раскрыл никаких деталей относительно "дружественного" захвата острова, однако отметил, что таким образом США "помогут людям, которые покинули Кубу".

"После многих, многих лет мы имели много лет дел с Кубой. Я слышал о Кубе с самого детства. Мы вполне можем сделать что-то хорошее. Я думаю, что это будет что-то очень позитивное для людей, которые были изгнаны, или еще хуже, с Кубы и которые живут здесь", - отметил он.

Отношения США и Кубы

Напомним, в начале 2026 года отношения между США и Кубой обострились. Дональд Трамп на фоне нового кризиса утвердил меморандум об усилении санкций против острова.

В частности, Кубу снова включили в список государств-спонсоров терроризма и восстановили жесткие ограничения на финансовые операции с кубинскими компаниями. В Гаване после угроз Вашингтона заявили, что не ведут никаких переговоров с правительством США.