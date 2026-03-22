Дружини та матері російських військових скаржаться на невиплату компенсацій за загиблих

06:30 22.03.2026 Нд
2 хв
Родичі загиблого на війні мають отримати щонайменше 13 млн рублів
aimg Маловічко Юлія
Дружини і матері російських військових все частіше пишуть у мережі про проблеми з отриманням виплат за загиблих у так званій СВО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Повідомлення публікуються в чатах і спільнотах, пов'язаних із провладними організаціями, де родичі намагаються домогтися допомоги від влади. Видання проаналізувало десятки тисяч повідомлень від сімей солдатів за останні шість місяців.

Родички загиблих російських військових стверджують, що солдатів нерідко оформляють як зниклих безвісти або дезертирів, через що сім'ї не можуть отримати належні компенсації.

"Прокуратура не докладає жодних зусиль. Ми дзвонили скрізь, але необхідні документи часто приходять тільки через рік", - написала одна з жінок у зовсім недавньому дописі.

Як відомо, у РФ встановлено, що в разі загибелі військовослужбовця родичам мають виплатити понад 13 млн рублів із федерального бюджету, а також додаткові суми з регіонів. Однак виплати дають тільки після офіційного підтвердження смерті.

Близькі СВОшників зазначають, що оформлення документів затягується на місяці й роки, а в деяких випадках у довідках вказують "невстановлену причину смерті" або не пов'язують загибель із бойовими діями.

"Жодної компенсації за смерть, жодної виплати за поранення. У свідоцтві просто зазначено: "Причина смерті невідома".

Російські незалежні видання раніше повідомляли, що в армії поширена практика вважати загиблих зниклими безвісти, якщо тіло не вдалося евакуювати з поля бою. У таких випадках родичам доводиться звертатися до суду, щоб визнати військового загиблим, оскільки без цього компенсації не виплачуються.

Ба більше, російські військові платять своїм командирам аби не потрапити на певні гарячі напрямки в Україні.

Також повідомлялося, що російські військовослужбовці на Покровському напрямку навмисно наносять собі поранення, намагаючись уникнути участі в штурмах через дії неадекватного командування.

