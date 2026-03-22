У Росії медичні працівники масово повідомляють про зниження зарплат - у середньому на 25-30%. Основною причиною називають урізання або повне скасування стимулювальних виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Наприклад, у лікарні швидкої допомоги у Володимирі. Там за січень працівникам взагалі не нарахували доплат за інтенсивність праці, а в лютому виплатили лише по 100 рублів "за якість". У результаті медики втратили від 10 тисяч рублів щомісяця, а річний дохід скоротився щонайменше на 40 тисяч рублів. Водночас у регіональному МОЗ заперечують скорочення виплат.

Подібна ситуація і в Суздалі, де в районній лікарні головний лікар скасував стимулювальні виплати за стаж і кваліфікацію з 1 лютого до 31 березня через перевитрати фонду оплати праці. Попри це, місцева влада заявляє про зростання зарплат медиків.

У Кургані в лікарні швидкої допомоги фіксують масові звільнення операційних медсестер після того, як у лютому їхні зарплати зменшили більш ніж на 10 тисяч рублів при базовій ставці близько 50 тисяч. Причиною назвали "невиконання плану", однак жодних пояснень працівникам не надали.

Попри офіційні заяви російського уряду про виділення 9,6 млрд рублів на підвищення зарплат медикам у 2026 році, на практиці ситуація супроводжується хвилею скарг і звільнень.

Шахтарі також лишились без грошей

Водночас проблеми з виплатами спостерігаються і в інших галузях. У Кемеровській області суд стягнув із вугільної компанії "Північний Кузбас" 8,2 млн рублів заборгованості перед працівниками при загальному боргу у 145 млн рублів.

У регіоні призупинена робота щонайменше 19 вугільних підприємств, понад 6 тисяч шахтарів залишилися без роботи, а бюджет недоотримав 36 млрд рублів податків за 2025 рік.

Крім того, у Якутії відкрито кримінальну справу проти компанії "АнтрацитІнвестПроект", яка заборгувала працівникам понад 196 млн рублів.