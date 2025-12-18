ua en ru
Російські військові платять командирам, щоб не потрапити на Запорізький напрямок

Росія, Четвер 18 грудня 2025 08:10
UA EN RU
Російські військові платять командирам, щоб не потрапити на Запорізький напрямок
Автор: Марина Балабан

Розповсюджена практика серед військових РФ: платити командирам, щоб не воювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизагський рух "Атеш".

Партизанських рух з посиланням на свого агента у 247 десантно-штурмовому полку повідомляє, що у підрозділі сформовано групу військовослужбовців, які щомісяця передають командиру по 50 тис.рублів (приблизно 26 тис.гривень) готівкою.

За цю суму їх не відправляють на передову, залишають при штабі або оформлюють на фіктивні внутрішні завдання, але при цьому в документах ставлять позначку "на бойових". Так бійці отримують повний комплект виплат, статусів та надбавок, хоча на "нулі" ніколи не перебувають.

Для тих, хто не платить, стверджують в "Атеш", все відбувається протилежним чином: їх відправляють у штурм у будь-якому стані – з травмами, після контузій, без відпочинку та без ротацій.

"Командири прямо кажуть: "Заплатив - залишаєшся, не заплатив - воюєш". На тлі втрат це сприймається як покупка права не померти", - ідеться у дописі партизанського руху.

Як розповідають агенти "Атеш", усередині підрозділу бійців на "особливому статусі" видно одразу: вони сплять у приміщенні, їдять окремо, їхні імена є у бойових відомостях, хоч на позиції їх ніхто не бачив.

"Цей обман створює ненависть та відчуження, руйнує дисципліну та повністю вбиває довіру до командування. Люди ризикують життям, а паралельно хтось просто платить та живе спокійно", - констатують в "Атеш".

Про що повідомляють у "Атеш"

Раніше у русі "Атеш" стверджували, що російські військовослужбовці на Покровському напрямку навмисно завдають собі поранень, намагаючись уникнути участі в штурмах через дії неадекватного командування.

За словами росіян, їх регулярно відправляють на штурм українських позицій без належної підготовки, укріплень, техніки та забезпечення. Командири, як стверджується, віддають накази "взяти позицію за будь-яку ціну", а за відмову або сумніви погрожують покараннями, позбавленням виплат або карцером.

Також партизани повідомляли, що командири РФ катують власних солдатів за відмову платити "внески".

Нагадаємо, що рух спротиву російським окупантам "Атеш" активно працює проти російського режиму. Вони діють на тимчасово окупованих територіях України, а також безпосередньо у Росії. Серед цілей, які атакують партизани - російська залізниця, що перевозить військові вантажі.

