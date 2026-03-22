Жены и матери российских военных все чаще жалуются на невыплату компенсаций за погибших

Жены и матери российских военных все чаще пишут в сети о проблемах с получением выплат за погибших в так называемой СВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Сообщения публикуются в чатах и сообществах, связанных с провластными организациями, где родственники пытаются добиться помощи от властей. Издание проанализировало десятки тысяч сообщений от семей солдат за последние шесть месяцев.

Родственницы погибших российских военных утверждают, что солдат нередко оформляют как пропавших без вести или дезертиров, из-за чего семьи не могут получить положенные компенсации.

"Прокуратура не прилагает никаких усилий. Мы звонили везде, но необходимые документы часто приходят только через год", - написала одна из женщин в совсем недавно.

Как известно, в РФ установлено, что в случае гибели военнослужащего родственникам должны выплатить более 13 млн рублей из федерального бюджета, а также дополнительные суммы из регионов. Однако выплаты дают только после официального подтверждения смерти.

Близкие СВОшников отмечают, что оформление документов затягивается на месяцы и годы, а в некоторых случаях в справках указывают "неустановленную причину смерти" или не связывают гибель с боевыми действиями.

"Никакой компенсации за смерть, никакой выплаты за ранения. В свидетельстве просто указано: “Причина смерти неизвестна".

Российские независимые издания ранее сообщали, что в армии распространена практика считать погибших пропавшими без вести, если тело не удалось эвакуировать с поля боя. В таких случаях родственникам приходится обращаться в суд, чтобы признать военного погибшим, поскольку без этого компенсации не выплачиваются.