Война в Украине

Вторую ночь подряд Одессу атакует Россия: есть разрушения и пожары, слышны взрывы

Среда 28 января 2026 03:00
Вторую ночь подряд Одессу атакует Россия: есть разрушения и пожары, слышны взрывы
Автор: Никончук Анастасия

В ночь на 28 января Россия снова обстреляла Одессу. Были применены ударные беспилотники, власти и ответственные службы фиксируют последствия прилетов в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Одесской областной государственной администрации.

Одесская область и сама Одесса подверглись новой атаке ударных беспилотников. Несколько объектов, включая религиозный комплекс и жилую застройку, получили повреждения, однако предварительно пострадавших нет.

Атака на религиозный объект

В Киевском районе Одессы беспилотник попал на территорию православного монастыря. В результате произошел пожар, оперативно локализованный силами спасательных служб. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, информация уточняется, работы все еще ведутся.

Попадание в жилой сектор

Кроме того, зафиксирован удар по частному жилому дому. По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас проводятся работы по оценке состояния здания и ликвидации последствий атаки.

Реакция служб и оценка ситуации

Сотрудники экстренных служб продолжают обследовать пострадавшие территории и обеспечивать безопасность жителей. Местные власти подчеркивают, что повреждения ограничены, а меры по предотвращению новых инцидентов усилены.

Однако на момент публикации материала в Одессе и области все еще длится воздушная тревога. Враг не оставляет попыток нанести ущерб мирным украинцам и объектам критической инфраструктуры.

Обстрелы Одессы 27 января: что известно

В ночь на 27 января российские войска вновь нанесли массированный удар по Одессе и области, применив более 50 дронов. В результате пострадали жилые кварталы, гражданская инфраструктура и культурно-религиозные объекты.

По данным спасателей, повреждения зафиксированы в десятках жилых домов, многоэтажках, учебных заведениях, фитнес-центрах и частном транспорте. На нескольких локациях вспыхнули крупные пожары, разрушены фасады зданий и выбиты окна.

Наибольший ущерб нанесен Одесскому профессиональному лицею строительства и архитектуры, где пожар оперативно ликвидировали. В Приморском районе пострадали 43 дома и 122 квартиры, в Пересыпском — три дома и более 200 окон, из которых часть полностью уничтожена огнем. Хаджибейский район продолжает оставаться зоной поисково-спасательной операции.

В Одессе в результате массированной атаки врага дрон попал в молитвенный дом христиан евангельской веры, а всего по городу было выпущено более 50 беспилотников, основными целями которых стали энергетические объекты и гражданская инфраструктура, сообщили в заявлении президента Украины.

Также, в ночь на 27 января российские войска нанесли удар по объекту ДТЭК в Одессе, вызвав серьезные разрушения: восстановление повреждённого оборудования займёт продолжительное время.

Напоминаем, что в Харьковской области российские дроны атаковали пассажирский поезд, в результате чего погибли пять человек. Под руководством Изюмской окружной прокуратуры начато досудебное расследование военного преступления, а для удара использовались три беспилотника, предположительно типа "Герань-2".

Отметим, что во вторник, 27 января, вблизи села Грабовское на Сумщине российские войска атаковали эвакуирующихся гражданских с помощью дронов, в результате чего погибли двое мирных жителей.

Война в Украине Одесса
