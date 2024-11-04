Другий тур виборів у Молдові та атаки "Шахедів" на Київ: новини за вихідні

В неділю, 3 листопада, у Молдові відбувся другий тур президентських виборів. А російські військові кілька ночей поспіль атакували столицю України.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Вибори в Молдові

Надвечір 3 листопада ЦВК оприлюднила попередні результати другого туру президентських виборів в Молдові.

Зауважимо, що цього разу на виборах президента Молдови була зафіксована рекордна явка.

Однак не обійшлось і без казусів. Зокрема поліція в Молдові зафіксувала організоване підвезення виборців на дільниці для голосування. Такі випадки помітили безпосередньо в країні та за кордоном.

Атака дронів з Росії

Від ранку 2 листопада окупанти намагалися атакувати Київ безпілотниками.

Силам ППО вдалося знешкодити всі дрони, які загрожували столиці, а прямих влучань вдалось уникнути.

Проте уламки дронів спровокували пожежу верхніх поверхів багатоповерхівки у Святошинському районі. Крім того, хмарами БпЛА впали в Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському районах.

Детальніше про наслідки атаки РФ на Київ 2 листопада - читайте в матеріалі РБК-Україна.

А вже в ніч на 3 листопада Росія атакувала Україну ракетою Х-59/69 та 96 дронами. ППО працювала у 10 областях України. Захисники знищили 66 безпілотників, ще 27 дронів локаційно втрачено. Один - полетів у напрямку Білорусі.

Уламки ворожих дронів впали у трьох районах Києва, а також у Київській, Чернігівській, Хмельницькій областях.

У Фінляндії назавжди закрили музей Леніна

У Фінляндії в неділю, 3 листопада, назавжди закрили музей колишнього голови Ради народних комісарів РРФСР Володимира Леніна.

Про закриття музею широко повідомлялося в Європі, аж до Італії та Угорщини. Навіть британська газета The Times опублікувала статтю про це.

Того ж дня Фінляндія надіслала Росії ноту, в якій нагадала про обов'язок Росії забезпечувати безпеку представництва та його співробітників.

Це почалось після того, як паркан посольства Фінляндії в Москві забруднили фарбою і закидали яйцями. Фінляндія направила ноту Росії у зв'язку з актом вандалізму.

Європа готується до можливого розриву трансатлантичних відносин з США

Європа готується до можливого розриву трансатлантичних відносин у разі перемоги кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа на виборах в США

Зараз розробляються різні сценарії цього. Видання WP отримало інформацію від 15 анонімних політиків та експертів із п’яти європейських країн, які підтвердили, що основні союзники США в Європі готуються до такого можливого розвитку подій.

Тайвань припинив постачання верстатів до Росії

Тайвань оголосив про повне припинення поставок верстатів до Росії. Це стосується обладнання, яке може бути використане на військових підприємствах.

Правила експортного контролю було посилено після того, як у ЗМІ вийшла серія розслідувань на цю тему. Журналісти, посилаючись на дані іноземних аналітичних центрів, зазначили, що Тайвань входить до п'ятірки найбільших постачальників верстатів до РФ.

Киян попередили про сильні пориви вітру та дали поради

У Києві сьогодні, 4 листопада, очікуються сильні пориви вітру. Жителям столиці дали поради.

Зауважимо, що синоптики вже дали прогноз на новий робочий тиждень в Україні.