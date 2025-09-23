Другий шанс "Кременчука": чемпіон України з хокею дізнався суперників у Континентальному кубку

Чемпіон України з хокею "Кременчук" отримав суперників та розклад матчів у другому раунді Континентального кубка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародної федерації хокею (ІІХФ).
Українська команда потрапила до групи B, де її суперниками стануть угорський "Будапешт", сербська "Црвена Звезда" та румунський "Георгені". Саме румунський клуб прийматиме матчі цього етапу.
Турнір відбудеться з 17 до 19 жовтня. Кожна команда зіграє по одному матчу проти суперників у квартеті. Лише переможці груп здобудуть путівку до наступного раунду.
Розклад матчів:
17 жовтня (п'ятниця)
18 жовтня (субота)
19 жовтня (неділя)
У півфіналі переможці груп другого раунду доєднаються до шістьох рейтинг-фаворитів змагання:
Цей етап пройде в листопаді. По дві найкращі команди з півфінальних груп вийдуть до грандфіналу, який відбудеться 15-18 січня 2026 року. Господарем вирішального етапу стане одна з команд-учасниць.
Для "Кременчука" це буде другий в історії виступ у Континентальному кубку. Вперше колектив з Полтавщини грав у європейському змаганні в сезоні-2022/23, однак не зміг подолати перший етап.
"Кременчук" представляє Україну як чинний чемпіон. У драматичній фінальній серії клуб здолав "Київ Кепіталз" з рахунком 4:3 за перемогами.
У минулому сезоні в Континентальному кубку грав столичний "Сокіл": він програв усі три матчі групового етапу.
