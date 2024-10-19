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"Сокіл" програв другий матч Континентального кубка: які шанс вийти з групи

Ренон, Субота 19 жовтня 2024 19:07
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"Сокіл" програв другий матч Континентального кубка: які шанс вийти з групи Фото: Віктор Захаров закинув одну з двох шайб киян (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорців

Київський "Сокіл" поступився словенському "Єсеніце" в другому раунді Континентального кубка-2025.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Континентальний кубок, 2-й раунд, група C

"Єсеніце" – "Сокіл" – 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

Шайби: Светіна, 03:27, 23:48, Леснічар, 16:12, Чимжар, 24:45, Сілланпяя, 38:15 – Захаров, 18:54, Благий, 28:51

Найтитулованіша команда зниклої з мапи світу Югославії швидко повела в рахунку. Це Светіна з близької відстані переграв Петрова після передачі Чимжаря. А під завісу стартового періоду Леснічар на "п'ятаку" замкнув передачу того ж Чимжаря в більшості.

"Соколята" встигли відповісти ще до першої перерви. На передостанній хвилині Захаров кинув із дистанції в дотик після передачі Благого. Проте, на старті другої 20-хвилинки "Єсеніце" відзначився ще двічі – Светіна класно підставив ключку під кидок партнера від борту, а Чимжар розібрався на "п'ятаку" після пострілу Селана від синьої лінії.

Команда Олега Шафаренка знову відповіла однією шайбою – Благий проштовхнув "диск" за лінію за чисельної переваги киян. Однак, під завісу другого періоду словенський колектив зміцнив власну перевагу зусиллями Сілланпяї, який влучно кинув із центральної зони після передачі з-за воріт.

Натомість в третій 20-хвилинці глядачі не дочекалися жодної шайби. "Єсеніце" здобув другу перемогу та вирвався у головні претенденти на єдину путівку в наступний раунд турніру. Тим часом "Сокіл" завчасно втратив усі шанси на вихід із групи, а в неділю намагатиметься закрити міні-турнір втішною перемогою над хорватським "Сисаком".

До слова, напередодні "Сокіл" відстав у перестрілці з "Ріттеном" на одну шайбу.

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