"Флорида" продовжила "канадське прокляття", залишивши Кубок Стенлі в США

Хокеїсти "Флориди Пантерз" стали володарями Кубка Стенлі за підсумками сезону НХЛ-2024/25. У шостому матчі фінальної серії "пантери" розгромили "Едмонтон Ойлерз" з рахунком 5:1 та завершили серію на свою користь – 4:2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги .

Як пройшов вирішальний матч

Героєм поєдинку став Сем Райнхарт, який оформив покер: нападник закинув чотири шайби, дві з яких у порожні ворота суперника. Ще один гол у складі "Флориди" записав на свій рахунок Метью Ткачак.

Для "Флориди" це другий Кубок Стенлі поспіль і другий в історії клубу. Минулого сезону команда також перемогла "Едмонтон", але для цього знадобилося сім матчів. Таким чином "Пантерз" стали першою командою з 2021 року, яка змогла захистити титул.

Найціннішим гравцем плей-офф було визнано Сема Беннетта. Він став найкращим снайпером розіграшу Кубка Стенлі, закинувши 15 шайб.

"Канадське прокляття"

Для "Едмонтона" ця поразка стала другою поспіль у фіналах НХЛ, що востаннє траплялося ще у 1977–1978 роках із "Бостоном". Загалом це вже четверта поразка "нафтовиків" у фінальній серії.

Попри багаті хокейні традиції та статус батьківщини хокею, канадські клуби НХЛ не можуть завоювати Кубок Стенлі вже понад три десятиліття. Востаннє трофей поїхав до Канади ще в сезоні-1992/93, коли "Монреаль Канадієнс" здолали "Лос-Анджелес Кінгз" у п'яти матчах.

З того часу канадські клуби вісім разів доходили до фіналу, але жодного разу не змогли довести справу до чемпіонства.

Цей затяжний період без титулів викликає чимало емоцій серед канадських уболівальників. Фани та експерти в Канаді вже називають це "канадським прокляттям Кубка Стенлі", яке ніяк не може бути знято.