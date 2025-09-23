Второй шанс "Кременчуга": чемпион Украины по хоккею узнал соперников в Континентальном кубке

Чемпион Украины по хоккею "Кременчуг" получил соперников и расписание матчей во втором раунде Континентального кубка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Украинская команда попала в группу B, где ее соперниками станут венгерский "Будапешт", сербская "Црвена Звезда" и румынский "Георгени". Именно румынский клуб будет принимать матчи этого этапа.
Турнир состоится с 17 по 19 октября. Каждая команда сыграет по одному матчу против соперников в квартете. Только победители групп получат путевку в следующий раунд.
Расписание матчей:
17 октября (пятница)
18 октября (суббота)
19 октября (воскресенье)
В полуфинале победители групп второго раунда присоединятся к шестерым рейтинг-фаворитам соревнования:
Этот этап пройдет в ноябре. По две лучшие команды из полуфинальных групп выйдут в грандфинал, который состоится 15-18 января 2026 года. Хозяином решающего этапа станет одна из команд-участниц.
Для "Кременчуга" это будет второе в истории выступление в Континентальном кубке. Впервые коллектив с Полтавщины играл в европейском соревновании в сезоне-2022/23, однако не смог преодолеть первый этап.
"Кременчуг" представляет Украину как действующий чемпион. В драматичной финальной серии клуб одолел "Киев Кэпиталз" со счетом 4:3 по победам.
В прошлом сезоне в Континентальном кубке играл столичный "Сокол": он проиграл все три матча группового этапа.
