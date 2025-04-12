"Золотий" камбек "Кременчука": неймовірна розв'язка чемпіонату України з хокею (відео)

"Кременчук" вдруге в історії став чемпіоном України з хокею. Для того, щоб виявити найсильнішого знадобились усі сім матчів фінальної серії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Федерації хокею .

У вирішальному протистоянні за "золото" зійшлися друга та четверта команди за результатами регулярного чемпіонату – "Київ Кепіталз" та "Кременчук" відповідно. У півфіналі "Кременчук" здолав переможця регулярного сезону та чинного на той момент чемпіона України – київський "Сокіл".

У фіналі команда з Полтавщини змагалась з іншим столичним колективом, який у свою чергу в півфіналі здолав одеський "Шторм".

Як пройшла фінальна серія

Для виявлення чемпіону-2025 знадобилось усі сім матчів серії до чотирьох перемог одного з суперників. "Кременчук" програв перший матч, виграв другий, але потім поступився у трьох поєдинках поспіль. Тож "Київ Кепіталз" для першого в своїй історії "золота" треба було виграти ще один матч. У свою чергу "Кременчук" вже не мав права на помилку.

Справа дійшла до вирішального сьомого поєдинку, який грали у Києві. "Кепіталз" відкрили рахунок на початку третього періоду та були дуже близькими до загальної перемоги. Але все перевернулось наприкінці основного часу.

За три хвилини до фінальної сирени гравця столичної команди Сергія Черненка вилучили на чотири хвилини за удар ключкою. Невдовзі штрафне покарання отримав його одноклубник Нікіта Лєсніков. "Кременчук" зняв воротаря та грав у форматі 6 на 3, що принесло результат: за 26 секунд до завершення основного часу Віталій Лялька закинув шайбу, перевівши гру в овертайм. А в додатковий час гості закинули "золоту" шайбу – відзначився Богдан Середницький.

Таким чином "Кременчук" став чемпіоном України сезону-2024/25, Це друге "золото" колективу з Полтавщини. Раніше він тріумфував у 2020 році.

Фінальна серія ЧУ-2024/25

"Київ Кепіталз" – "Кременчук" – 3:2 (овертайм)

– "Кременчук" – 3:2 (овертайм) "Київ Кепіталз" – "Кременчук" – 1:4

– 1:4 "Кременчук" – "Київ Кепіталз" – 3:4

– 3:4 "Кременчук" – "Київ Кепіталз" – 1:3

– 1:3 "Київ Кепіталз" – "Кременчук" – 2:3

– 2:3 "Кременчук" – "Київ Кепіталз" – 3:2 (овертайм)

– "Київ Кепіталз" – 3:2 (овертайм) "Київ Кепіталз" – "Кременчук" – 1:2 (овертайм)

Окрім чемпіона та призерів, Федерація хокею нагородила найкращих гравців турніру.

Переможцями в індивідуальних номінаціях стали:

Воротар – Едуард Захарченко ("Кременчук")

– Едуард Захарченко ("Кременчук") Захисник – Денис Берднікс ("Київ Кепіталз")

– Денис Берднікс ("Київ Кепіталз") Нападник – Ярослав Панченко ("Київ Кепіталз")

– Ярослав Панченко ("Київ Кепіталз") Найкращий у регулярному чемпіонаті – Віктор Захаров ("Сокіл")

– Віктор Захаров ("Сокіл") Найкращий у плей-офф – Гліб Кривошапкін ("Кременчук")

– Гліб Кривошапкін ("Кременчук") Найкращий бомбардир – Віталій Лялька ("Кременчук")

– Віталій Лялька ("Кременчук") Найкращий молодий гравець – Максим Жовтяк ("Дніпро")

– Максим Жовтяк ("Дніпро") Найкращий тренер – Вадим Шахрайчук ("Київ Кепіталз")

Чемпіонат України з хокею: що відомо

Національна першість розігрується з 1993 року. За весь час у турнірі брали участь 74 команди, чимало з яких, правда, провели лише по 1-2 сезони. Жодний колектив не грав у всіх чемпіонатах – навіть "Сокіл" зникав з хокейної мапи на шість років.

Призерами ЧУ в різні роки ставали 25 клубів, переможцями – сім.

Список чемпіонів України з хокею