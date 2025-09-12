ua en ru
Віце-чемпіон України з хокею гратиме в іноземній першості: як це можливо

П'ятниця 12 вересня 2025 21:00
Віце-чемпіон України з хокею гратиме в іноземній першості: як це можливо Фото: Хокеїсти "Київ Кепіталз" (facebook.com/hckyivcapitals)
Автор: Андрій Костенко

Клуб "Київ Кепіталз" отримав дозвіл від Федерації хокею України на участь Балтійській лізі та вже завтра проведе перший поєдинок в новому для себе турнірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Рішення віце-чемпіонів

Друга команда України за результатами минулого сезону, вже по завершенні чемпіонату України-2024/25 оголосила про плани приєднання до Балтійської хокейної ліги (БХЛ) – міжнародного проєкту за участю команд з Латвії, Литви та Естонії.

Для легалізації намірів необхідних був дозвіл ФХУ, хоча й до його надання команда активно проводила трансферну політику з оглядом на новий для себе турнір. До складу залучили багато легіонерів з балтійських країн, а також українців, що з початку повномасштабної війни виступали за кордоном.

Офіційний дозвіл ФХУ зняв усі можливі бар'єри. Тож уже 13 вересня підопічні Олега Тімченка стартують в чемпіонаті БХЛ. Першим суперником киян стане латвійський "Земгале", який у попередньому сезоні дійшов до фіналу турніру. Матч відбудеться в Єлгаві.

Домашньою ареною "Кепіталз" стане льодовий стадіон Inbox.lv у передмісті Риги. Там столичний колектив прийме талліннський "Пантер" (17 вересня) та латвійську "Лієпаю" (20 вересня). Загалом у регулярній першості ліги змагатимуться 9 колективів.

Чи буде "Кепіталз" паралельно грати в чемпіонаті України – наразі невідомо.

Віце-чемпіон України з хокею гратиме в іноземній першості: як це можливо

"Київ Кепіталз" проти "Кременчука" у фіналі ЧУ-2024/25 (фото: facebook.com/hckyivcapitals)

Що відомо про "Київ Кепіталз"

Хокейний клуб був заснований у столиці України в 2023 році. Взяв участь у двох чемпіонатах України.

За підсумками регулярного сезону-2023/24 "столичні" посіли четверте місце в турнірній таблиці. А в плей-офф програли майбутньому чемпіону – київському "Соколу".

У минулому регулярному чемпіонаті "Кепіталз" фінішували вже другими. В півфіналі плей-офф здолали одеський "Шторм". А в драматичному фіналі програли битву за "золото" "Кременчуку".

В структурі клуба "Київ Кепіталз" окрім чоловічої, також функціонують жіноча, молодіжна та дитяча команда хокейної школи "Крижинка".

Що таке Балтійська ліга

Міжнародна хокейна ліга, заснована у 2018 році. Об'єднує професійні клуби з Естонії, Литви та Латвії. Перший сезон ліги офіційно стартував у листопаді 2020 року.

У чемпіонаті БХЛ-2025/26 гратимуть:

"Мого" (Латвія) – чемпіон останніх двох років

"Земгале" (Латвія) – фіналіст останніх двох років

"Пантер" (Естонія) – півфіналіст минулого розіграшу

"Хокей Панкс Вільнюс" (Литва) – півфіналіст минулого розіграшу

"Енергія Електренай" (Литва) – не пройшли в плей-офф

"Прізма Рига" (Латвія) – не пройшли в плей-офф

ХК "Рига" (Латвія) – не пройшли в плей-офф

"Лієпая" (Латвія) – виступали з 2014 до 2022, цього року повернулися

"Київ Кепіталз" (Україна) – новачок турніру

Раніше ми повідомляли, що "Кременчук" дізнався потенційних суперників у хокейному єврокубку.

Також читайте, як "Флорида" продовжила "канадське прокляття" в Кубку Стенлі.

Хокей Чемпіонат України
