Другий раунд у Стамбулі. Про що сьогодні Україна домовлятиметься з РФ: всі деталі

Головне:

Що відомо про порядок денний другого раунду перемовин?

Хто представлятиме делегації з обох сторін?

Чому Росія завчасно не передала свій "меморандум"?

Що прописала Україна у своєму документі?

Чи братимуть участь США і чого вони очікують?

Чим закінчився перший раунд і що стало єдиним результатом?

Другий раунд російсько-українських технічних перемовин відбувається за два з половиною тижні після першого. Зустріч 16 травня не принесла безумовного припинення вогню, на чому наполягають Україна і США.

Ще нещодавно американський президент Дональд Трамп вважав, що Володимир Путін нібито "хоче миру". Проте після перших переговорів в Стамбулі визнав, що процес зайшов у глухий кут і особисто дзвонив кремлівському диктатору. І той запропонував ідею так званого "меморандуму" про припинення вогню. Під соусом, що треба знайти компроміси, які влаштують і Росію, і Україну.

Однак конкретний зміст цього меморандуму досі невідомий. Як зазначав президент Володимир Зеленський, Москва обіцяла передати його після обміну "1000 на 1000". Втім, у Кремлі сказали, що заздалегідь не покажуть його ані Україні, ані США, яких взагалі нібито не бачать посередниками.

Який "меморандум" до Стамбула привезли росіяни

Минулого тижня російська сторона дописала "меморандум" і покликала Україну до Стамбула. До цього в якості майданчиків пропонувалися Женева або Ватикан, проте російській стороні, як сказав міністр Сергій Лавров, "добре в Стамбулі".

Росіяни пообіцяли, що саме на перемовинах в Туреччині представлять свій перелік умов для припинення вогню. Речниця МЗС Росії Марія Захарова розповіла, що їхній "меморандум" включає так звані принципи врегулювання війни, терміни потенційної угоди та умови тимчасового перемир’я.

Але, як з’ясувало Reuters, за цими формулюваннями ховаються старі вимоги агресора.

Фактично вони зводяться до наступного:

Україна має відмовитися від курсу на вступ до НАТО (прийняти нейтральний статус)

Україна має домагатися скасування санкцій і розморожування активів Росії

Україна має гарантувати захист " російськомовних громадян" (незрозуміло в якому вигляді)

За даними Reuters, якщо росіяни не протиснуть свої умови, то Путін захоче розвинути територіальні успіхи на полі бою, щоб нібито переконати українців і Захід, що "далі мир буде ще болючішим". І навіть готовий воювати роками попри санкції та економічний тиск.

Якими пропозиціями відповідатиме Україна

Україна свої пропозиції передала ще 28 травня. За словами очільника делегації, міністра оборони Рустема Умєрова, українська сторона готова до повного та безумовного припинення вогню. Текст російського меморандуму був потрібен для змістовної підготовки до Стамбула. Проте попри ігнор з боку Москви делегація з України таки відправилася до Туреччини.

Офіційно у відкритому доступі немає й українського тексту. Хоча напередодні Reuters, а потім і деякі українські ЗМІ, опублікували пропозиції.

Зокрема, вони стосуються ключових принципів угоди та переговорного процесу:

Повне та безумовне припинення вогню в небі, на суші та на морі. Безумовне повернення всіх депортованих, незаконно переміщених українських дітей та обмін "всіх на всіх".

Україна отримує гарантії безпеки від міжнародної спільноти. Яку теж мають включити в переговорний процес.

Україна не бере зобовʼязань бути нейтральною. І залишає за собою право інтегруватися до НАТО та Європейського Союзу. А ще не обмежує жодним чином чисельність та інші параметри Сил оборони.

Російська окупація територій України з лютого 2014 року не визнається. Лінія зіткнення є відправною точкою для переговорів. Територіальні питання з'являються на порядку денному лише після повного припинення вогню.

Санкції проти Росії можуть бути зняти поступово. Але заморожені активи йдуть на відновлення України або на виплату репарацій.

Наступними кроками у баченні України має стати погодження режиму припинення вогню (моніторинг, умови та ін.), а також організація зустрічі на рівні лідерів, де сторони мають підписати остаточну мирну угоду.

"Ми пропонуємо й надалі повне, безумовне припинення вогню й усі достойні та раціональні кроки, які можуть дати тривалий і надійний мир. Українська пропозиція, яку ми дали росіянам, - логічна та реалістична", - зазначив вчора президент Зеленський.

Хто в складі української та російської делегацій

Склад російської делегації буде тим самим, як і минулої зустрічі. Очолює російську команду помічник Путіна Володимир Мединський, який, до речі, вже представляв РФ на перемовинах у 2022 році. Також у списку:

заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін

начальник Головного управління Генштабу Росії Ігор Костюков

заступник міністра оборони РФ з міжнародного співробітництва Олександр Фомін

Останній напередодні підтвердив, що історична атака України на декілька аеродромів, де базується російська стратегічна авіація, не стала приводом для зриву перемовин в Стамбулі.

Склад української делегації президент Зеленський затвердив окремим указом. Головою залишається Рустем Умєров. Також до Стамбула поїхали:

перший заступник голови МЗС Сергій Кислиця

заступник голови СБУ Олександр Поклад

перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський

заступник начальника Генштабу ЗСУ Олексій Шевченко

заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький

заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Євген Шинкарьов

заступник начальника штабу Командування ВМС Олександр Дьяков

старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу Олександр Шеріхов

офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ Георгій Кузьмічов

радник глави Офісу президента Олександр Бевз

Проте є й різниця зі складом делегації на перемовинах 16 квітня. Зокрема, виключили начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ Олексія Маловацького, замість якого поїхав заступник Андрій Фомін.

А також будуть присутні представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони Юрій Ковбаса та заступник начальника Генштабу ЗСУ Євгеній Острянський.

Чи будуть США на перемовинах у Стамбулі

Видання The Atlantic з посиланням на власні джерела писало, що делегація США не буде присутня на другому раунді переговорів України та Росії в Туреччині 2 червня.

Як зазначили журналісти, хоча Трамп останніми днями говорив із помічниками про запровадження нових санкцій проти Росії, "він чекає, що станеться, коли представники України та РФ зустрінуться на другому раунді перемовин".

Примітно, що ще під час першого раунду американська сторона мала взяти участь у російсько-українських переговорах. Як розповів глава МЗС Андрій Сибіга, делегація РФ в останній момент відмовилася від присутності американців.

"Це сталося в останню хвилину. Ми вважаємо це свого роду "дипломатичним ляпасом", що свідчить про фальшивість намірів Москви", - заявив міністр.

Втім, за словами спецпредставника президента США Кіта Келлога, в Стамбулі, як і минулого разу, будуть радники з національної безпеки США, Німеччини, Франції та Великої Британії для окремих зустрічей з делегаціями України та РФ.

Загалом у Вашингтоні сподіваються, що під час другого раунду перемовин ситуація щодо мирного врегулювання "зрушить з мертвої точки". Інакше - США погрожують взагалі вийти з переговорного процесу.

При цьому останнім часом загострилася і риторика Трампа на адресу Путіна, а американські сенатори дедалі голосніше кажуть про санкції.

29 травня Трамп в черговий раз дав Путіну "два тижні", щоб той продемонстрував реальну готовність до миру. Проте через масовані удари вже називає його божевільним і повторює, як йому все це не подобається.

А ще від команди Трампа, а саме з вуст Келлога, пролунала заява про те, що Сполучені Штати готові обговорити російську вимогу щодо нерозширення НАТО, якщо це стане ключовою умовою завершення війни в Україні.

Чим завершився перший раунд в Стамбулі

Перша за три роки пряма зустріч відбулася 16 травня 2025 року. Володимир Путін, який сам запропонував переговори, в Стамбул так і не з'явився. Замість цього відправив делегацію низького рівня.

Президент Зеленський готовий був їхати до Стамбула і навіть зустрічався в той самий час з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі. Проте на перемовинах буда висока делегація, очолювана Рустемом Умєровим.

Досягти прориву не вдалося. Зокрема через те, що Мединський висував взагалі неприпустимі вимоги, а також погрожував "воювати нескінченно" і захопити ще кілька областей України. Фактично єдиним відчутним досягненням став масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", який відбувся у три етапи з 23 до 25 травня.

Також окрім пропозицій щодо умов можливого припинення вогню, обговорювалася ідея про зустріч Зеленського і Путіна. Принаймні, російська сторона пообіцяла "взяти її до відома".

При підготовці тексту використовувалися публікації: The New York Times, CNN, Reuters, The Atlantic, а також заяви лідерів України, США та інших офіціних осіб.