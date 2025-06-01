Зеленський розширив делегацію України в Стамбулі: хто поїде на переговори з РФ
Президент Володимир Зеленський підписав указ та затвердив делегацію України на другу зустріч в переговорах з Росією. Проте в списку є певні зміни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента.
Зокрема, до складу української делегації увійшли:
- Умєров Рустем Енверович - Міністр оборони України, глава делегації;
- Бевз Олександр Олександрович - радник керівника Офісу президента України;
- Дьяков Олександр Іванович - заступник начальника штабу Командування військово-морських сил ЗСУ;
- Кислиця Сергій Олегович - перший заступник міністра закордонних справ України;
- Ковбаса Юрій Михайлович - представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою);
- Кузьмичов Георгій Юрійович - офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ;
- Луговський Олег Васильович - перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України;
- Острянський Євгеній Вікторович - заступник начальника Генерального штабу ЗСУ;
- Поклад Олександр Валентинович - заступник голови Служби безпеки України;
- Скібіцький Вадим Васильович - заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України;
- Фомін Андрій Анатолійович - начальник відділу міжнародного права - заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу ЗСУ;
- Шевченко Олексій Миколайович – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України
- Шеріхов Олександр Ігорович - старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ;
- Шинкарьов Євген Михайлович - заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Що змінилося
Зокрема, на цей раз до Стамбула не поїде начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ Олексій Маловацький.
Водночас Юрій Ковбаса і Євгеній Острянський - два нові представники української делегації.
Переговори в Стамбулі
Нагадаємо, що завтра в Туреччині буде другий раунд переговорів між Україною та Росією. На ньому сторони мають представити свої варіанти мирних пропозицій.
Зокрема, агентство Reuters нещодавно опублікувало текст, який представить Україна. У ньому перераховано припинення вогню, гарантії безпеки, неповторення агресії та багато іншого.
Детальніше ознайомитися з текстом, який представить Україна - можна в матеріалі РБК-Україна.
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