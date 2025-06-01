Зеленський розширив делегацію України в Стамбулі: хто поїде на переговори з РФ

Президент Володимир Зеленський підписав указ та затвердив делегацію України на другу зустріч в переговорах з Росією. Проте в списку є певні зміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента.

Водночас Юрій Ковбаса і Євгеній Острянський - два нові представники української делегації.

Зокрема, на цей раз до Стамбула не поїде начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ Олексій Маловацький.

Переговори в Стамбулі

Нагадаємо, що завтра в Туреччині буде другий раунд переговорів між Україною та Росією. На ньому сторони мають представити свої варіанти мирних пропозицій.

Зокрема, агентство Reuters нещодавно опублікувало текст, який представить Україна. У ньому перераховано припинення вогню, гарантії безпеки, неповторення агресії та багато іншого.

Детальніше ознайомитися з текстом, який представить Україна - можна в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.