Другий раунд переговорів РФ і України в Туреччині: ЗМІ дізналися, чи будуть США
Делегація США не буде присутня на другому раунді переговорів України та Росії в Туреччині. Вони заплановані наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Atlantic.
За даними журналістів, хоча Трамп останніми днями говорив із помічниками про запровадження нових санкцій проти Росії, "він чекає, що станеться, коли представники України та Росії зустрінуться на другому раунді перемовин, що запланований на наступний тиждень у Стамбулі".
"США не планують відправляти делегацію", - стверджується в статті.
При цьому помічники Білого дому заявили виданню, що "Трамп хоче бачити прогрес".
"Президент розлючений, але він також хоче укласти угоду. Він намагається знайти найкращий шлях, щоб досягти цього, але вірте йому, коли він каже, що піде", - сказав один із зовнішніх радників.
Переговори України та РФ
Днями Росія виступила з ініціативою провести другий раунд переговорів 2 червня в Стамбулі. Буквально 30 травня стало відомо, що Україна готова до наступних переговорів із Росією. Але до зустрічі хоче отримати від Москви так званий "меморандум" щодо можливого перемир'я.
Нагадаємо, що 16 травня в Туреччині відбувся перший раунд переговорів представників України та Росії, під час якого обговорювалися можливі шляхи завершення війни. За підсумками переговорів делегації домовилися підготувати письмові пропозиції щодо умов можливого припинення вогню.
При цьому наразі Росія затягує передачу свого "меморандуму". Як зазначав президент Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація робить усе для того, щоб затягнути війну і зірвати переговори, тому і затягує передачу документа.
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