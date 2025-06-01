Переговори у Стамбулі: Reuters розкрив повний текст пропозицій України для угоди з РФ

Вже завтра, 2 червня, у Стамбулі відбудеться другий раунд переговорів між Україною та Російською Федерацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Агентство Reuters ознайомилося з текстом мирних пропозицій, які українська делегація планує представити російській стороні на мирних переговорах, запланованих на завтра.

Рамки переговорів між Україною та Росією

Ключові принципи Угоди та процес переговорів

Повне та безумовне припинення вогню в небі, на суші та на морі як необхідна передумова та передумови для мирних переговорів.

Заходи зміцнення довіри - розв'язання гуманітарних питань. Зокрема безумовне повернення всіх депортованих та незаконно переміщених осіб.

Неповторення агресії : метою переговорів є відновлення постійної основи для тривалого миру та безпеки та забезпечення того, щоб агресія не повторилася.

Гарантії безпеки та залучення міжнародної спільноти : Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки. Сторони запросять міжнародну спільноту взяти участь у переговорах та нададуть гарантії для забезпечення виконання угод.

Суверенітет : Україна не змушена бути нейтральною. Вона може обрати бути частиною євроатлантичної спільноти та рухатися до членства в ЄС.



Членство України в НАТО залежить від консенсусу в рамках Альянсу. Не можуть бути встановлені жодні обмеження щодо чисельності, розгортання чи інших параметрів Збройних Сил України, а також щодо розміщення військ дружніх іноземних держав на території України.

Територіальні питання : територіальні здобутки, досягнуті Росією з лютого 2014 року, не визнаються міжнародною спільнотою.



Лінія зіткнення є відправною точкою для переговорів. Територіальні питання обговорюються лише після повного та безумовного припинення вогню.

Санкції : деякі санкції можуть бути зняті з Росії, але поетапно та лише поступово, з механізмом поновлення санкцій за необхідності (snapback).



Заморожені російські суверенні активи використовуються для реконструкції або залишаються замороженими до виплати репарацій.

Впровадження: узгодити чітку, збалансовану та досяжну дорожню карту для впровадження та забезпечення виконання угод.

Деталі української пропозиції

Після зустрічі в Стамбулі сторони продовжать переговори, які будуть зосереджені на:

повному та безумовному припиненні вогню:

його

моніторингу;

заходах зміцнення довіри;

підготовці, узгодженню порядку денного та структури переговорів майбутніх лідерів з ключових тем.

Переговори будуть проведені за участю США та Європи.

Припинення вогню

Повне та безумовне припинення вогню в небі, на суші та на морі щонайменше на 30 днів з подальшою можливістю продовження кожні 30 днів, як необхідна передумова та передумови для мирних переговорів.

Моніторинг припинення вогню, очолюваний США та підтриманий третіми країнами.

Заходи зі зміцнення довіри

Після успішного обміну полонених після переговорів у Стамбулі, сторони продовжують процес обміну всіма військовополоненими за принципом "всіх за всіх".

Водночас зазначається необхідність укладення угоди про безумовне повернення з боку Російської Федерації усіх депортованих та переміщених українських дітей, а також звільнення Росією всіх цивільних ув'язнених.

Ці заходи повинні поширюватися на всі категорії осіб, перелічені в списку, починаючи з лютого 2014 року.

Зустріч лідерів

Лідери України та Росії мають зустрітись, щоб узгодити ключові аспекти остаточного мирного врегулювання.

Ключові питання мирної угоди, які мають бути узгоджені лідерами: