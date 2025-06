Второй раунд в Стамбуле. О чем сегодня Украина будет договариваться с РФ: все детали

Главное:

Что известно о повестке дня второго раунда переговоров?

Кто будет представлять делегации с обеих сторон?

Почему Россия заранее не передала свой "меморандум"?

Что прописала Украина в своем документе?

Будут ли участвовать США и чего они ждут?

Чем закончился первый раунд и что стало единственным результатом?

Второй раунд российско-украинских технических переговоров проходит спустя две с половиной недели после первого. Встреча 16 мая не принесла безусловного прекращения огня, на чем настаивают Украина и США.

Еще недавно американский президент Дональд Трамп считал, что Владимир Путин якобы "хочет мира". Но после первых переговоров в Стамбуле признал, что процесс зашел в тупик и лично звонил кремлевскому диктатору. И тот предложил идею так называемого "меморандума" о прекращении огня. Под соусом, что надо найти компромиссы, которые устроят и Россию, и Украину.

Однако конкретное содержание этого меморандума до сих пор неизвестно. Как отмечал президент Владимир Зеленский, Москва обещала передать его после обмена "1000 на 1000". Впрочем, в Кремле сказали, что заранее не покажут его ни Украине, ни США, которых вообще якобы не видят посредниками.

Какой "меморандум" в Стамбул привезли россияне

На прошлой неделе российская сторона дописала "меморандум" и позвала Украину в Стамбул. До этого в качестве площадок предлагались Женева или Ватикан, однако российской стороне, как сказал министр Сергей Лавров, "хорошо в Стамбуле".

Россияне пообещали, что именно на переговорах в Турции представят свой перечень условий для прекращения огня. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова рассказала, что их "меморандум" включает так называемые принципы урегулирования войны, сроки потенциального соглашения и условия временного перемирия.

Но, как выяснило Reuters, за этими формулировками скрываются старые требования агрессора.

Фактически они сводятся к следующему:

Украина должна отказаться от курса на вступление в НАТО (принять нейтральный статус)

Украина должна добиваться отмены санкций и размораживания активов России

Украина должна гарантировать защиту " русскоязычных граждан" (непонятно в каком виде)

По данным Reuters, если россияне не продавят свои условия, то Путин захочет развить территориальные успехи на поле боя, чтобы якобы убедить украинцев и Запад, что "дальше мир будет еще больнее". И даже готов воевать годами, несмотря на санкции и экономическое давление.

Какими предложениями ответит Украина

Украина свои предложения передала еще 28 мая. По словам главы делегации, министра обороны Рустема Умерова, украинская сторона готова к полному и безусловному прекращению огня. Текст российского меморандума был нужен для содержательной подготовки к Стамбулу. Но несмотря на игнор со стороны Москвы делегация из Украины таки отправилась в Турцию.

Официально в открытом доступе нет и украинского текста. Хотя накануне Reuters, а затем и некоторые украинские СМИ, опубликовали предложения.

В частности, они касаются ключевых принципов соглашения и переговорного процесса:

Полное и безусловное прекращение огня в небе, на суше и на море. Безусловное возвращение всех депортированных, незаконно перемещенных украинских детей и обмен "всех на всех".

Украина получает гарантии безопасности от международного сообщества. Которое тоже должны включить в переговорный процесс.

Украина не берет обязательств быть нейтральной. И оставляет за собой право интегрироваться в НАТО и Европейский Союз. А еще не ограничивает никоим образом численность и другие параметры Сил обороны.

Российская оккупация территорий Украины с февраля 2014 года не признается. Линия соприкосновения является отправной точкой для переговоров. Территориальные вопросы появляются на повестке дня только после полного прекращения огня.

Санкции против России могут быть снять постепенно. Но замороженные активы идут на восстановление Украины или на выплату репараций.

Следующими шагами в видении Украины должно стать согласование режима прекращения огня (мониторинг, условия и др.), а также организация встречи на уровне лидеров, где стороны должны подписать окончательное мирное соглашение.

"Мы предлагаем и дальше полное, безусловное прекращение огня и все достойные и рациональные шаги, которые могут дать длительный и надежный мир. Украинское предложение, которое мы передали россиянам, - логичное и реалистичное", - отметил вчера президент Зеленский.

Кто в составе украинской и российской делегаций

Состав российской делегации будет тем же, как и на прошлой встрече. Возглавляет российскую команду помощник Путина Владимир Мединский, который, кстати, уже представлял РФ на переговорах в 2022 году. Также в списке:

заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин

начальник Главного управления Генштаба России Игорь Костюков

заместитель министра обороны РФ по международному сотрудничеству Александр Фомин

Последний накануне подтвердил, что историческая атака Украины на несколько аэродромов, где базируется российская стратегическая авиация, не стала поводом для срыва переговоров в Стамбуле.

Состав украинской делегации президент Зеленский утвердил отдельным указом. Председателем остается Рустем Умеров. Также в Стамбул поехали:

первый заместитель главы МИД Сергей Кислица

заместитель председателя СБУ Александр Поклад

первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговский

заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко

заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий

заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Евгений Шинкарев

заместитель начальника штаба Командования ВМС Александр Дьяков

старший офицер Главного оперативного управления Генштаба Александр Шерихов

офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ Георгий Кузьмичев

советник главы Офиса президента Александр Бевз

Но есть и разница с составом делегации на переговорах 16 апреля. В частности, исключили начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексея Маловацкого, вместо которого поехал заместитель Андрей Фомин.

А также будут присутствовать представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Ковбаса и заместитель начальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский.

Будут ли США на переговорах в Стамбуле

Издание The Atlantic со ссылкой на собственные источники писало, что делегация США не будет присутствовать на втором раунде переговоров Украины и России в Турции 2 июня.

Как отметили журналисты, хотя Трамп в последние дни говорил с помощниками о введении новых санкций против России, "он ждет, что произойдет, когда представители Украины и РФ встретятся на втором раунде переговоров".

Примечательно, что еще во время первого раунда американская сторона должна была принять участие в российско-украинских переговорах. Как рассказал глава МИД Андрей Сибига, делегация РФ в последний момент отказалась от присутствия американцев.

"Это произошло в последнюю минуту. Мы считаем это своего рода "дипломатической пощечиной", что свидетельствует о фальшивости намерений Москвы", - заявил министр.

Впрочем, по словам спецпредставителя президента США Кита Келлога, в Стамбуле, как и в прошлый раз, будут советники по национальной безопасности США, Германии, Франции и Великобритании для отдельных встреч с делегациями Украины и РФ.

В целом в Вашингтоне надеются, что во время второго раунда переговоров ситуация по мирному урегулированию "сдвинется с мертвой точки". Иначе - США угрожают вообще выйти из переговорного процесса.

При этом в последнее время обострилась и риторика Трампа в адрес Путина, а американские сенаторы все громче говорят о санкциях.

29 мая Трамп в очередной раз дал Путину "две недели", чтобы тот продемонстрировал реальную готовность к миру. Однако из-за массированных ударов уже называет его сумасшедшим и повторяет, как ему все это не нравится.

А еще от команды Трампа, а именно из уст Келлога, прозвучало заявление о том, что Соединенные Штаты готовы обсудить российское требование о нерасширении НАТО, если это станет ключевым условием завершения войны в Украине.

Чем завершился первый раунд в Стамбуле

Первая за три года прямая встреча состоялась 16 мая 2025 года. Владимир Путин, который сам предложил переговоры, в Стамбул так и не явился. Вместо этого отправил делегацию низкого уровня.

Президент Зеленский готов был ехать в Стамбул и даже встречался в то же время с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Однако на переговорах была высокая делегация, возглавляемая Рустемом Умеровым.

Достичь прорыва не удалось. В частности из-за того, что Мединский выдвигал вообще недопустимые требования, а также угрожал "воевать бесконечно" и захватить еще несколько областей Украины. Фактически единственным ощутимым достижением стал масштабный обмен пленными в формате "1000 на 1000", который прошел в три этапа с 23 по 25 мая.

Также кроме предложений по условиям возможного прекращения огня, обсуждалась идея о встрече Зеленского и Путина. По крайней мере, российская сторона пообещала "принять ее к сведению".

При подготовке текста использовались публикации: The New York Times, CNN, Reuters, The Atlantic, а также заявления лидеров Украины, США и других официальных лиц.