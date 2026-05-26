Второй "Орешник" упал на оккупантов? ISW рассказал детали и указал на проблемы РФ
Россия могла запустить не одну, а две баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в ночь на 24 мая. Одна из них вышла из строя и упала на оккупированную Донецкую область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Что выяснили аналитики
Как отметили в ISW, украинские источники OSINT 25 мая сообщили о видео, которое может свидетельствовать о запуске второй ракеты "Орешник" во время атаки в ночь на 24 мая.
На кадрах якобы зафиксировано падение шести суббоеприпасов. Один из украинских источников OSINT предположил, что ракета могла поразить российские позиции вблизи оккупированных Авдеевки или Ясиноватой - примерно в 40 километрах от линии фронта.
Если эти данные подтвердятся, это будет означать, что каждый четвертый "Орешник", который российская армия применяла в войне против Украины, выходил из строя.
Сколько стоила атака
По подсчетам украинского информагентства Минобороны "АрмияInform", комбинированный удар России 23-24 мая стоил около 361 миллиона долларов, из которых примерно 50 миллионов долларов приходится на одну ракету "Орешник".
В случае подтверждения запуска второй ракеты общая стоимость атаки возрастет примерно до 411 миллионов долларов.
Атака 24 мая
Напомним, ночью 24 мая россияне нанесли массированный комбинированный удар по Украине, применив, по данным Воздушных сил, 90 ракет и 600 дронов различных типов, в том числе и "Орешник".
Пуск был осуществлен с полигона Капустин Яр, а попадание зафиксировали в районе Белой Церкви Киевской области.
Между тем в сети распространили информацию, что той ночью россияне осуществили два запуска "Орешника": один прилет был в Белой Церкви, а второй - упал на территории оккупированной Донецкой области.
Однако ВСУ это опровергли. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что сейчас официально подтверждается только один запуск "Орешника" - по Киевской области.
По его словам, сейчас нет подтвержденной информации о возможном поражении "Орешником" позиций российских войск на захваченных территориях.