Другий етап обміну полоненими України та РФ і масована атака на Київ: новини за 10 червня

Україна і Росія провели новий етап обміну полоненими. Тим часом російські окупанти завдали масованого удару по Києву.

Детальніше про те, що сталося у вівторок, 10 червня, - в матеріалі РБК-Україна .

Україна і РФ провели новий етап обміну полоненими: кого вдалося повернути

Україна і Росія провели черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити тяжкопоранених і поранених воїнів з окремих категорій, узгоджених на переговорах у Стамбулі 2 червня.

"Сьогодні - перший етап повернення з російського полону наших тяжкопоранених і поранених воїнів. Усі вони потребують негайної медичної допомоги. Це важливий гуманітарний акт", - розповів президент України Володимир Зеленський.

РФ вночі випустила 322 дрони та ракети. Основний напрямок удару - Київ

Російські війська в ніч на 10 червня атакували Україну 322 повітряними цілями. Основним напрямком удару був Київ.

За даними Повітряних сил, противник застосував 315 ударних безпілотників, 2 балістичні ракети KN-23 з Воронезької області та 5 крилатих ракет "Іскандер-К" з Курської області.

У Києві під час обстрілу було пошкоджено Софійський собор

У ніч на 10 червня, під час обстрілу Києва, було пошкоджено Софійський собор.

За словами міністра культури України Миколи Точицького, вибухова хвиля зруйнувала карниз на головній апсиді пам'ятки XI століття.

Зеленський: Росія визнала у Стамбулі, що її "меморандум" - це ультиматум

Російська делегація сама відкрито заявила про те, що її "меморандум" є ультиматумом для України. У Москві знають, що Київ не прийме таких умов, розповів президент України Володимир Зеленський.

Зеленський вдарив по Росії новими санкціями: у списку "Артек" і не тільки

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Росії. Зокрема, під обмеження потрапив табір "Артек" у тимчасово окупованому Криму.

Указ передбачає санкції проти 46 фізичних осіб та 9 юридичних осіб.

США скоротять бюджет на закупівлю зброї для України 2026 року, - глава Пентагону

У 2026 році Сполучені Штати Америки мають намір скоротити бюджет на закупівлю озброєнь для України, розповів глава Пентагону Піт Гегсет.

За його словами, "нинішня адміністрація дивиться на цей конфлікт (війну РФ проти України - ред.) зовсім інакше".