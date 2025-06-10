Україна та РФ провели новий етап обміну полоненими: кого вдалося повернути

У вівторок, 10 червня, Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити важкопоранених і поранених воїнів з окремих категорій, погоджених на переговорах у Стамбулі 2 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Продовжуємо повернення наших людей, про яке домовились у Стамбулі. Сьогодні - перший етап повернення з російського полону наших важкопоранених і поранених воїнів. Усі вони потребують негайної медичної допомоги. Це важливий гуманітарний акт", - повідомив Зеленський.

За його словами, вдалося повернути воїнів з різних складових Сил оборони та безпеки України: Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту.

"Обміни мають продовжуватись. Робимо все, щоб знайти та повернути кожного й кожну, хто в полоні. Вдячний усім, хто допомагає", - зазначив президент.

Фото: Україна та РФ провели новий етап обміну полоненими (t.me/V_Zelenskiy_official)

Кого повернула Україна

Як уточнили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, на рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, СБС, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.

Серед визволених сьогодні захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад 3 роки. Крім представників солдатського та сержантського складу, вдалося звільнити й офіцерів.

Усі звільнені сьогодні оборонці мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз.

Повернуті захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень та направлені на подальше лікування і медичну реабілітацію. Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за перебування у неволі.

Фото: перші кадри з обміну полоненими 10 червня (t.me/V_Zelenskiy_official)

Перші відео з обміну полоненими

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець опублікував відео з сьогоднішнього обміну полоненими.

Також Лубінець показав зворушливе відео із захисником, якого звільнили з полону.

"За нас Україна не забула", - сказав повернутий захисник.

Президент України також опублікував перші кадри сьогоднішнього обміну полоненими з Росією.