Второй этап обмена пленными Украины и РФ и массированная атака на Киев: новости за 10 июня

Украина и Россия провели новый этап обмена пленными. Тем временем российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву.

Детальнее о том, что произошло во вторник, 10 июня, - в материале РБК-Украина .

Украина и РФ провели новый этап обмена пленными: кого удалось вернуть

Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Удалось освободить тяжелораненых и раненых воинов из отдельных категорий, согласованных на переговорах в Стамбуле 2 июня.

"Сегодня - первый этап возвращения из российского плена наших тяжелораненых и раненых воинов. Все они нуждаются в немедленной медицинской помощи. Это важный гуманитарный акт", - рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

РФ ночью выпустила 322 дрона и ракеты. Основное направление удара - Киев

Российские войска в ночь на 10 июня атаковали Украину 322 воздушными целями. Основным направлением удара был Киев.

По данным Воздушных сил, противник применил 315 ударных беспилотников, 2 баллистические ракеты KN-23 из Воронежской области и 5 крылатых ракет "Искандер-К" из Курской области.

В Киеве во время обстрела был поврежден Софийский собор

В ночь на 10 июня, во время обстрела Киева, был поврежден Софийский собор.

По словам министра культуры Украины Николая Точицкого, взрывная волна разрушила карниз на главной апсиде памятника XI века.

Зеленский: Россия признала в Стамбуле, что ее "меморандум" - это ультиматум

Российская делегация сама открыто заявила о том, что ее "меморандум" является ультиматумом для Украины. В Москве знают, что Киев не примет таких условий, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский ударил по России новыми санкциями: в списке "Артек" и не только

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против России. В частности, под ограничения попал лагерь "Артек" во временно оккупированном Крыму.

Указ предусматривает санкции против 46 физических лиц и 9 юридических лиц.

США сократят бюджет на закупку оружия для Украины в 2026 году, - глава Пентагона

В 2026 году Соединенные Штаты Америки намерены сократить бюджет на закупку вооружений для Украины, рассказал глава Пентагона Пит Хегсет.

По его словам, "нынешняя администрация смотрит на этот конфликт (войну РФ против Украины - ред.) совсем иначе".