РФ вночі випустила 322 дрони та ракети. Основний напрямок удару - Київ

Російські війська у ніч на 10 червня атакували Україну 322 повітряними цілями. Основним напрямком удару був Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу в 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей у 16 різних точках.

Станом на 9:00 ранку 10 червня було знешкоджено 284 цілі:

У відбитті повітряного нападу брали участь авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони України.

За даними військових, атака тривала з 20:00 9 червня і включала масоване використання "Шахедів", якими противник намагався виснажити українську ППО.

Наслідки обстрілу 10 червня

Внаслідок нічного обстрілу, 10 червня, найбільше постраждали Київ, а також Київська та Одеська області. Під ударом була цивільна інфраструктура.

У столиці падіння дронів або їхніх уламків зафіксовано щонайменше в семи районах міста. Внаслідок вибухів кілька мешканців отримали поранення - частину госпіталізували, іншим надали допомогу на місці. Також виникли пожежі в бізнес-центрі та житлових будинках.

Детальніше про наслідки обстрілу столиці - у матеріалі РБК-Україна.

Президент України Володимир Зеленський вже заявив, що сьогодні був один з найбільших ударів по Києву.

Крім того, в Одесі дрони РФ пошкодили пологовий будинок, медклініку й автівки. Через прильоти в місті загинули двоє чоловіків, постраждали дев'ятеро людей.

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