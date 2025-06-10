РФ вночі випустила 322 дрони та ракети. Основний напрямок удару - Київ
Російські війська у ніч на 10 червня атакували Україну 322 повітряними цілями. Основним напрямком удару був Київ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
За даними Повітряних сил, противник застосував:
- 315 ударних безпілотників типу Shahed та дрони-імітатори з напрямків Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ);
- 2 балістичні ракети KN-23 з Воронезької області;
- 5 крилатих ракет "Іскандер-К" з Курської області.
За даними військових, атака тривала з 20:00 9 червня і включала масоване використання "Шахедів", якими противник намагався виснажити українську ППО.
У відбитті повітряного нападу брали участь авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони України.
Станом на 9:00 ранку 10 червня було знешкоджено 284 цілі:
- 213 "Шахедів" знищено вогневими засобами;
- ще 64 - подавлено або втрачено локаційно через РЕБ;
- усі 2 балістичні ракети KN-23 і 5 крилатих ракет "Іскандер-К" знищено.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу в 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей у 16 різних точках.
Наслідки обстрілу 10 червня
Внаслідок нічного обстрілу, 10 червня, найбільше постраждали Київ, а також Київська та Одеська області. Під ударом була цивільна інфраструктура.
У столиці падіння дронів або їхніх уламків зафіксовано щонайменше в семи районах міста. Внаслідок вибухів кілька мешканців отримали поранення - частину госпіталізували, іншим надали допомогу на місці. Також виникли пожежі в бізнес-центрі та житлових будинках.
Детальніше про наслідки обстрілу столиці - у матеріалі РБК-Україна.
Президент України Володимир Зеленський вже заявив, що сьогодні був один з найбільших ударів по Києву.
Крім того, в Одесі дрони РФ пошкодили пологовий будинок, медклініку й автівки. Через прильоти в місті загинули двоє чоловіків, постраждали дев'ятеро людей.
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