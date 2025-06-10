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РФ вночі випустила 322 дрони та ракети. Основний напрямок удару - Київ

Україна, Вівторок 10 червня 2025 09:48
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РФ вночі випустила 322 дрони та ракети. Основний напрямок удару - Київ Фото: наслідки атаки РФ на столицю 10 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

Російські війська у ніч на 10 червня атакували Україну 322 повітряними цілями. Основним напрямком удару був Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

За даними Повітряних сил, противник застосував:

  • 315 ударних безпілотників типу Shahed та дрони-імітатори з напрямків Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ);
  • 2 балістичні ракети KN-23 з Воронезької області;
  • 5 крилатих ракет "Іскандер-К" з Курської області.

За даними військових, атака тривала з 20:00 9 червня і включала масоване використання "Шахедів", якими противник намагався виснажити українську ППО.

У відбитті повітряного нападу брали участь авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони України.

Станом на 9:00 ранку 10 червня було знешкоджено 284 цілі:

  • 213 "Шахедів" знищено вогневими засобами;
  • ще 64 - подавлено або втрачено локаційно через РЕБ;
  • усі 2 балістичні ракети KN-23 і 5 крилатих ракет "Іскандер-К" знищено.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу в 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей у 16 різних точках.

Наслідки обстрілу 10 червня

Внаслідок нічного обстрілу, 10 червня, найбільше постраждали Київ, а також Київська та Одеська області. Під ударом була цивільна інфраструктура.

У столиці падіння дронів або їхніх уламків зафіксовано щонайменше в семи районах міста. Внаслідок вибухів кілька мешканців отримали поранення - частину госпіталізували, іншим надали допомогу на місці. Також виникли пожежі в бізнес-центрі та житлових будинках.

Детальніше про наслідки обстрілу столиці - у матеріалі РБК-Україна.

Президент України Володимир Зеленський вже заявив, що сьогодні був один з найбільших ударів по Києву.

Крім того, в Одесі дрони РФ пошкодили пологовий будинок, медклініку й автівки. Через прильоти в місті загинули двоє чоловіків, постраждали дев'ятеро людей.

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ППО Повітряні сили України Війна в Україні Атака дронів
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