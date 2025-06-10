США скоротять бюджет на закупівлю зброї для України у 2026 році, - глава Пентагону

У 2026 році Сполучені Штати Америки мають намір скоротити бюджет на закупівлю озброєнь для України.

Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

"У бюджеті є скорочення на це", - сказав Гегсет під час слухання в Палаті представників Конгресу США, відповідаючи на запитання конгресменів щодо майбутніх постачань озброєнь в Україну.

За його словами, "нинішня адміністрація дивиться на цей конфлікт (війну РФ проти України - ред.) зовсім інакше".

"Ми вважаємо, що мирна угода через переговори - найкраще рішення в інтересах обох сторін і нашої держави, особливо з огляду на суперечливі тенденції в усьому світі", - додав глава Пентагону.