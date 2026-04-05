Другий день поспіль під ударом: Корецький повідомив про нові атаки на об'єкти "Нафтогазу"

Російські війська другий день поспіль цілеспрямовано атакують об'єкти нафтогазової інфраструктури "Групи Нафтогаз" у Полтавській та Сумській областях.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

Наслідки ворожих ударів

За словами Сергія Корецького, під ударом опинився об'єкт газовидобутку на Полтавщині, який ворог обстрілював протягом учорашнього дня. У ніч на 5 квітня росіяни знову атакували його за допомогою дронів.

Також зафіксовано влучання в інший нафтогазовий об’єкт на Сумщині. У результаті атаки на місці спалахнула пожежа, до ліквідації якої залучали підрозділи ДСНС.

Корецький додав, що серед працівників підприємств постраждалих немає, оскільки під час тривоги люди перебували в укриттях.

"Другий день поспіль росіяни цілеспрямовано атакують нафтогазову інфраструктуру "Групи Нафтогаз", - наголосив очільник компанії.