Второй день подряд под ударом: Корецкий сообщил о новых атаках на объекты "Нафтогаза"

Российские войска второй день подряд целенаправленно атакуют объекты нефтегазовой инфраструктуры "Группы Нафтогаз" в Полтавской и Сумской областях.

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

Последствия вражеских ударов

По словам Сергея Корецкого, под ударом оказался объект газодобычи на Полтавщине, который враг обстреливал в течение вчерашнего дня. В ночь на 5 апреля россияне снова атаковали его с помощью дронов.

Также зафиксировано попадание в другой нефтегазовый объект на Сумщине. В результате атаки на месте вспыхнул пожар, к ликвидации которого привлекали подразделения ГСЧС.

Корецкий добавил, что среди работников предприятий пострадавших нет, поскольку во время тревоги люди находились в укрытиях.

"Второй день подряд россияне целенаправленно атакуют нефтегазовую инфраструктуру "Группы Нафтогаз", - подчеркнул глава компании.