Друга спроба: флотилія Грети Тунберг вийшла прориватися до Сектору Гази

На борту кораблів окрім Тунберг перебувають акторка Сьюзен Сарандон, актор з "Гри престолів" Ліам Каннінгем, колишній мер Барселони Ада Колау та багато інших відомих особистостей. Також дуже багато преси.

Морський конвой складається з 20 суден, на борту яких перебувають представники 44 країн світу. Мета гуманітарної місії Тунберг Sumud Flotilla - доставити до Сектору Гази гуманітарну допомогу, їжу, воду та ліки, прорвавши морську блокаду анклаву.

Найближчими днями конвой пройде порти Італії, Греції та Тунісу, де до нього приєднаються додаткові судна, після чого попрямує у бік узбережжя Сектору Гази.

"Історія тут про Палестину. Про те, як людей навмисно позбавляють найелементарніших засобів для виживання", - заявила Тунберг під час пресконференції у Барселоні.