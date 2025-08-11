Десятки кораблів: Грета Тунберг спробує знову прорвати блокаду Сектора Газа

Шведська екологічна активістка Грета Тунберг анонсувала чергову місію з прориву морської блокади Ізраїлю над Сектором Газа за участю десятків суден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку активістки в Instagram.

"31 серпня ми розпочинаємо найбільшу в історії спробу прорвати незаконну ізраїльську блокаду Гази, відправивши з Іспанії десятки суден", - написала Тунберг.

Вона додала, що 4 вересня до головної флотилії приєднаються ще десятки суден з Тунісу й інших портів.

За її словами, учасники акції також планують мобілізувати понад 44 країни для проведення одночасних демонстрацій та акцій, щоб "прорвати мовчазну згоду та висловити солідарність із палестинським народом".