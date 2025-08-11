Десятки кораблів: Грета Тунберг спробує знову прорвати блокаду Сектора Газа
Шведська екологічна активістка Грета Тунберг анонсувала чергову місію з прориву морської блокади Ізраїлю над Сектором Газа за участю десятків суден.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку активістки в Instagram.
"31 серпня ми розпочинаємо найбільшу в історії спробу прорвати незаконну ізраїльську блокаду Гази, відправивши з Іспанії десятки суден", - написала Тунберг.
Вона додала, що 4 вересня до головної флотилії приєднаються ще десятки суден з Тунісу й інших портів.
За її словами, учасники акції також планують мобілізувати понад 44 країни для проведення одночасних демонстрацій та акцій, щоб "прорвати мовчазну згоду та висловити солідарність із палестинським народом".
Резонансна місія Тунберг
1 червня Грета Тунберг і група 11 пропалестинських активістів вирушили на вітрильному судні Madleen до узбережжя Сектору Газа.
Метою акції було прорвати блокаду та звернути увагу світу до гуманітарної катастрофи в регіоні.
У групі, зокрема, також була присутня депутатка Європарламенту з Франції Ріма Гассан.
9 червня військові Армії оборони Ізраїлю зупинили судно Madleen і затримали всіх його пасажирів.
Згодом всіх 12 активістів, включно з Тунберг, депортували з аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві. Активістка через Париж повернулася до Швеції.
Згодом Тунберг розкритикувала уряд Ізраїлю та президента США Дональда Трампа, який назвав її "розлюченою людиною".