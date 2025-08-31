Вторая попытка: флотилия Греты Тунберг вышла прорываться в Сектор Газа

На борту кораблей кроме Тунберг находятся актриса Сьюзен Сарандон, актер из "Игры престолов" Лиам Каннингем, бывший мэр Барселоны Ада Колау и многие другие известные личности. Также очень много прессы.

Морской конвой состоит из 20 судов, на борту которых находятся представители 44 стран мира. Цель гуманитарной миссии Тунберг Sumud Flotilla - доставить в Сектор Газа гуманитарную помощь, еду, воду и лекарства, прорвав морскую блокаду анклава.

В ближайшие дни конвой пройдет порты Италии, Греции и Туниса, где к нему присоединятся дополнительные суда, после чего направится в сторону побережья Сектора Газа.

"История здесь о Палестине. О том, как людей намеренно лишают самых элементарных средств для выживания", - заявила Тунберг во время пресс-конференции в Барселоне.