"Ви не дістанетесь до Гази": Ізраїль звернувся до гуманітарного судна з Гретою Тунберг

Ізраїль заявив, що не допустить судно з гуманітарною допомогою до Гази. На борту перебуває група активістів на чолі з Гретою Тунберг, які намагаються прорвати морську блокаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

На борту судна Madleen, яке вийшло минулої неділі з Сицилії, разом з 22-річною Тунберг знаходяться ще одинадцять активістів. Вони збираються прорвати морську блокаду Гази та доставити в анклав гуманітарну допомогу. За даними коаліції "Флотилія свободи", яка керує судном, Madleen знаходиться в 160 морських милях від Гази, і активісти розраховують досягти територіальних вод сектора вже в неділю. Однак у своєму пості в X міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що дав вказівку Армії оборони Ізраїлю не допустити судно до берега і вжити для цього "всіх необхідних заходів". "Ви повинні повернути назад, тому що ви не досягнете Гази. Я дав вказівку Армії оборони Ізраїлю діяти так, щоб флотилія Madleen не досягла берегів Гази, і вжити для цього всіх необхідних заходів", - сказав він.