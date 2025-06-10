Грета Тунберг висунула гучне звинувачення Ізраїлю та розпалила новий скандал

Після затримання у Середземному морі, шведська активістка Грета Тунберг жорстко розкритикувала Ізраїль та президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Активістка звинуватила Ізраїль у викраденні її та групи про-палестинських активістів у міжнародних водах. За її словами, перед депортацією вона відмовилася підписати документ, у якому зазначалося, що вона незаконно перетнула кордон країни.

В аеропорту імені Шарля де Голля в Парижі, куди Тунберг прибула після депортації у вівторок, 10 червня, активістка заявила, що вона та її команда не порушували жодних законів і закликала до негайного звільнення затриманих активістів, які досі перебувають на території Ізраїлю.

"У своїх свідченнях я дуже чітко заявила, що нас викрали у міжнародних водах і проти нашої волі доставили в Ізраїль", - заявила Тунберг.

Крім того, вона прокоментувала критику з боку президента США Дональда Трампа, який раніше назвав її "розлюченою людиною".

"Гадаю, світу потрібно набагато більше розлючених молодих жінок, особливо з огляду на нинішні події", - зазначила активістка.

Вона відкинула припущення, що місія з доставлення гуманітарної допомоги в Сектор Газа була піар-акцією, заявивши, що попередня спроба подібної акції на більшому судні, була зірвана після його обстрілу.

Тунберг також зазначила, що наразі потребує відпочинку, і додала, що її подальші плани наразі не визначені. Вона не виключила, що повернеться до Швеції.