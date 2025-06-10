Ізраїль заявив про депортацію Грети Тунберг після її спроби прорватися до Гази

Ізраїль готується депортувати шведську екозахисницю Грету Тунберг та інших активістів, які на човні намагалися прорватися в Сектор Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Ізраїлю .

У відомстві також зазначили, що активісти, які відмовляться підписувати документи на депортацію та залишити країну, будуть передані судовим органам для примусової депортації відповідно до ізраїльського законодавства. Консульські представники країн походження вже зустрілися з активістами в аеропорту.

"Селфі-яхта" нещодавно пришвартувалася в порту Ашдода. Наразі пасажири проходять медичний огляд, щоб переконатися, що вони у доброму здоров’ї", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що активістів доставили до аеропорту Бен-Гуріон, звідки їх депортації розпочнуться вже впродовж кількох годин.

Що передувало

1 червня Грета Тунберг разом з 11 іншими пропалестинськими активістами, серед яких бразилець Тьяго Авіла та французька депутатка Європейського парламенту Ріма Хассан, вирушила з символічною гуманітарною місією на вітрильному судні Madleen до узбережжя Сектора Гази.

Учасники заявляли, що їхньою метою є "прорив морської блокади", яку буцімто Ізраїль встановив навколо анклаву, а також привернення міжнародної уваги до гуманітарної кризи у Газі.

Втім, ізраїльська сторона одразу попередила активістів, що їхні дії не матимуть успіху. Судно перебувало під загрозою зупинки ще до входу в зону блокади. Місцеві ЗМІ прогнозували, що яхту зупинять і примусово доставлять до порту Ашдода, а її екіпаж депортують.

9 червня Міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомило, що ізраїльські військові висадилися на борту Madleen. Місія була зірвана - всіх активістів повернули до Ізраїлю.

Після цього у МЗС Швеції заявили, що Грета Тунберг після затримання в районі Середземного моря не потребує консульської допомоги.

Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Варто зауважити, що це не перша спроба активістів прорватися до Сектора Гази. У 2010 році під час перехоплення шести цивільних суден з флотилії Gaza Freedom Flotilla загинули десятеро учасників місії.

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